Analytici: Prorodinné opatrenia reformy by znížila riziko chudoby

Bratislava 17. decembra (TASR) - Analytici z Inštitútu finančnej politiky (IFP), ktorý spadá pod rezort financií, zhodnotili daňovo-odvodovú "revolúciu" z dielne ministra financií Igora Matoviča (OĽANO). Z analýzy vyplýva, že prorodinné opatrenia reformy by znížili riziko chudoby najviac pri rodinách s deťmi do 18 rokov, a to skoro o päť percentuálnych bodov zo súčasných 16 % na niečo okolo 11 %. Vyčíslil to šéf analytikov z IFP Juraj Valachy počas piatkovej tlačovej konferencie.



Pri tejto časti reformy zároveň Valachy vyčíslil, že jej trvalý vplyv na hrubý domáci produkt (HDP) by bol na úrovni jedného percenta, čiže na výdavkoch štátu by nová podpora rodín ubrala zhruba miliardu eur, ak by došlo k 100-percentnú využitiu všetkých opatrení.



Druhou časťou reformy sú zmeny v zdaňovaní práce, Valachy vyzdvihol zjednodušenie, ktoré by ocenili i zamestnávatelia. Pre rozpočet táto časť znamená mínus 0,7 % HDP, teda výpadok okolo 700 miliónov eur ročne, pre ľudí však ide o zvýšenie čistého príjmu. Vyzdvihol aj princíp rovnej dane, pri ktorej je však zachovaná určitá progresivita v dobrom slova zmysle pre tých najchudobnejších, pretože reforma počíta s daňovým bonusom pre ľudí s nižšími príjmami. "To preto, aby sme motivovali ľudí prichádzať na trh práce, platiť dane a odvody," skonštatoval šéf analytikov.



Zmena v zdanení firiem môže podľa Valachyho zvýšiť konkurencieschopnosť slovenských podnikov v medzinárodnom meradle i prilákať zahraničných investorov. "Atraktívne môžu byť aj flexibilné odpisy," dodal Valachy. Pri znížení dane právnickým osobám analytici vyčíslili vplyv na rozpočet na úrovni mínus 300 miliónov eur a pri flexibilných odpisoch o 150 miliónov eur (pri odpisoch však ide o hru s nulovým súčtom, suma sa vyrovná v ďalšom období, pozn. TASR).



Ďalšou časťou reformy sú zmeny pre živnostníkov, dosahy však v tomto prípade analytici nemajú vyhodnotené, pretože táto skupina sa podľa Valachyho správa dynamicky. Pripomenul však, že návrh reformy počíta s dvoma spôsobmi, ako zdaniť živnostníkov, pričom cieľom je vyrovnať niektoré rozdiely.



Analytici však nepreskúmali kompenzačné opatrenia, teda tie časti reformy, ktoré by výpadky vyvážili vyššími príjmami. "Každé opatrenie, ktoré minister predstavil, hovorí o nejakej idei," skonštatoval Valachy s tým, že keby to mali analytici vyčísliť, bol by to iba nejaký interval a takáto informácia by podľa neho nepriniesla nič užitočné. Valachy avizoval, že IFP sa k analýze reformy vráti, keď bude dostupných dostatok informácií.



Štátny tajomník rezortu financií Marcel Klimek pripomenul, že reforma ako celok by sa nemala rozbíjať. "Iba výdavkové opatrenia bez kompenzačných neprichádzajú do úvahy," vyjadril sa. Zároveň dodal, že k poslednej daňovej reforme na Slovensku došlo pred 18 rokmi. Čo je v podstate jedna celá generácia a podľa neho v krajine vzrástla potreba nového pohľadu na dane a odvody.