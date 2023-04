IFP: Inflácia je vyššia na východe EÚ, dôvodom je aj iný spotrebný kôš

Bratislava 5. apríla (TASR) - Inflácia je na východe Európskej únie (EÚ) vyššia než na západe. Jedným z faktorov je aj vyšší podiel potravín a energií v spotrebnom koši týchto krajín. Ak by bola na Slovensku štruktúra spotreby rovnaká ako v eurozóne, inflácia by bola u nás v marci o 0,8 percentuálneho bodu (p. b.) nižšia. V aktuálnom monitore ekonomického vývoja na to upozornili analytici Inštitútu finančnej politiky (IFP) ministerstva financií.



Inflácia v eurozóne klesla v marci na 6,9 %, tempo rastu cien potravín však medziročne naopak zrýchlilo na vyše 15 %. Rast cien v SR v rovnakom období dosiahol 14,8 %.



"Podiel výdavkov na potraviny a energie tvorí na Slovensku takmer polovicu, kým v eurozóne len necelú tretinu. Ak by sme na Slovensku vydávali na potraviny a energie tak ako v eurozóne len tretinu, tak pri nezmenených rastoch cien jednotlivých zložiek spotrebného koša by celková cenová hladina rástla v marci pomalšie o necelý percentuálny bod," priblížil IFP.



Ceny potravín v SR však podľa analytikov inštitútu môžu rásť rýchlejšie aj pre vysoké ceny domácich producentov. Cena komoditného masla je na Slovensku dlhodobo najvyššia v EÚ, aktuálne prevyšuje priemernú cenu až o 30 %, upozornili. Cena surového mlieka je pritom na Slovensku v porovnaní s EÚ stabilne nižšia o 10 %. "Podobne cena slovenskej pšenice je od decembra dokonca vyššia ako priemerná cena v EÚ. To je anomália, ktorá sa naposledy vyskytla pred desiatimi rokmi," doplnil IFP.