IFP: Ľudia v SR pracujú 40 hodín týždenne, je to viac ako priemer v EÚ

Bratislava 18. októbra (TASR) - Počet odpracovaných hodín na Slovensku za uplynulých 20 rokov klesol. Aj napriek tomu pracujú zamestnanci dlhšie ako je priemer Európskej únie (EÚ). Zatiaľ čo priemerný zamestnanec na Slovensku odpracuje týždenne takmer 40 hodín, v EÚ je to 37 hodín. Upozornil na to Inštitút finančnej politiky (IFP) ministerstva financií vo svojom monitore.



Slovensko patrí medzi krajiny, kde počet odpracovaných hodín na zamestnanca počas posledných 20 rokoch klesol najvýraznejšie, spolu s Lotyšskom a Českom. Došlo aj ku korekcii smerom k európskemu priemeru. V roku 2001 patrila Slovenská republika ku krajinám s najdlhším pracovným časom. Znížil sa však aj počet zamestnancov v poľnohospodárstve a v priemysle v prospech služieb, kde sa v priemere pracuje menej.



V počte skrátených úväzkov ale SR zaostáva. Tieto typy úväzkov využíva 3,1 % Slovákov, čo je po Bulharsku najmenej v EÚ. Naopak, najviac ľudí pracuje na skrátený úväzok v Holandsku. Využívanie čiastočných pracovných úväzkov môže však podľa IFP zlepšiť nízku mieru zamestnanosti na Slovensku, a to predovšetkým medzi študentmi, matkami s malými deťmi či seniormi.



Krátenie pracovného týždňa je v uplynulých rokoch fenoménom v takmer celej EÚ. Dôvodom sú rôzne faktory, vrátane technologického pokroku, vyššej miery participácie či nárastu podielu kratších pracovných úväzkov a štrukturálnych zmien v ekonomike. Pomer pracovného času sa znížil aj počas pandémie COVID-19 vo viacerých krajinách, pričom niektoré krajiny si zvolili namiesto redukcie pracovných miest skrátenie odpracovaných hodín.