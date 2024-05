IFP: Májový index nákupných manažérov v eurozóne pozitívne prekvapil

Bratislava 23. mája (TASR) - Situácia v priemysle sa začína stabilizovať, jeho dlhodobý pokles sa pravdepodobne pomaly končí. Májový index nákupných manažérov v eurozóne opäť pozitívne prekvapil miernym rastom. Kompozitný indikátor si oproti predchádzajúcemu mesiacu pripísal 0,6 bodu, čím sa dostal na hodnotu 52,3 bodu. Vo štvrtok to uviedol analytik Inštitútu finančnej politiky (IFP) Richard Kubas.



"Ekonomika sa tak po období stagnácie v minulom roku dostáva vyššie do pásma expanzie. V tom sa nachádza už tretí mesiac v rade, čo naznačuje, že finálna výkonnosť eurozóny v druhom kvartáli môže priniesť pozitívne prekvapenie," uviedol Kubas. Uvoľnenie finančných podmienok by malo umožniť ďalšie zotavenie priemyslu.



Priemysel sa začína podľa analytika stabilizovať keď pokles nových objednávok a produkcie sa postupne zmierňuje. Index zaznamenal najvyššiu hodnotu od februára minulého roka.



Výkonnosti priemyslu by mali do budúcna pomôcť aj uvoľňujúce sa finančné podmienky, ktoré podporí aj očakávané zníženie úrokových sadzieb ECB začiatkom júna. Ekonomický rast ťahajú najmä služby. Pokračujúci rast objednávok v službách podporuje aj nárast zamestnanosti. Pozitívom podľa analytika je, že solídny výkon sa darí dosahovať pri zmierňovaní inflačných tlakov.



Najviac podľa Kubasa prekvapilo Nemecko. Nárast nemeckého indexu nákupných manažérov o 1,6 bodu sprevádzaného výrazným zlepšením aj vo zvyšku eurozóny je dobrou správou pre Slovensko aj zvyšok bloku. "Naznačuje to, že môžeme očakávať širšie oživenie v nasledujúcich mesiacoch, napriek o niečo komplikovanejšej situácii vo Francúzsku," priblížil.



Slovensko sa môže tešiť najmä z nárastu pozitívnej nálady v nemeckom priemysle podporenej aj zrýchlením domáceho dopytu. Silnejší výkon u nášho hlavného obchodného partnera a oživenie najmä v priemysle by mali pozitívne podporiť domácu ekonomiku silne orientovanú na zahraničný obchod.