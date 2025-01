IFP: Návrat do pásma expanzie v eurozóne je povzbudivou správou pre SR

Bratislava 26. januára (TASR) - Návrat do pásma expanzie v eurozóne a hlavne v Nemecku je povzbudivou správou pre Slovensko. Uviedli to v aktuálnej správe analytici Inštitútu finančnej politiky (IFP).



"Oživenie našich hlavných obchodných partnerov a ich priemyselnej výroby by prinieslo pozitívne efekty pre domáci priemysel," priblížil inštitút.



Neistota ďalšieho vývoja je podľa IFP však obrovská. "Štrukturálne problémy, ktorým nemecká ekonomika v posledných rokoch čelí, len tak ľahko nezmiznú. Znovuzískanie stratenej konkurencieschopnosti na medzinárodných trhoch a obnovenie ekonomického rastu si bude vyžadovať aj implementáciu zmysluplných hospodársko-politických reforiem," zdôraznili analytici inštitútu.



"Hoci obchodné vojny neeskalovali hneď v prvých dňoch výkonu mandátu nového amerického prezidenta, situácia sa môže dynamicky meniť. Práve Nemecko so svojím exportne orientovaným priemyslom môže byť tvrdo zasiahnuté. Navzdory dobrým správam riziká pretrvávajú," dodal IFP.