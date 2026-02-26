< sekcia Ekonomika
IFP: Po kontrolách klesli PN, rozpočtu to prinieslo vyše 130 mil. eur
Tento pokles sa podľa inštitútu neprejavil len počas zimnej chrípkovej sezóny, kedy počet ľudí poberajúcich PN prirodzene rastie, ale počas celého roka.
Autor TASR
Bratislava 26. februára (TASR) - V minulom roku došlo k citeľnému poklesu počtu ľudí poberajúcich dávku dočasnej pracovnej neschopnosti (PN). Kým v predchádzajúcich rokoch sa ich počet pohyboval približne na úrovni 125.000 mesačne, za celý rok 2025 bol počet vyplatených dávok nižší približne o 9 %. Poukázal na to Inštitút finančnej politiky (IFP) s tým, že pozitívny vplyv na verejné financie prevýšil 130 miliónov eur.
Tento pokles sa podľa inštitútu neprejavil len počas zimnej chrípkovej sezóny, kedy počet ľudí poberajúcich PN prirodzene rastie, ale počas celého roka. Minuloročný vývoj teda nemožno pripísať priebehu chrípkovej sezóny či inému sezónnemu vplyvu.
„Časovo tento pokles korešponduje so zmenou od 1. januára 2025, kedy sa posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne posilnili kompetencie. Kým v predošlom období malo ich odborné posúdenie PN len odporúčací charakter, od roku 2025 môžu na základe medicínskeho vyhodnotenia PN aj priamo ukončiť,“ vysvetlil IFP.
Vyčíslil, že nižší počet vyplatených dávok priniesol verejným financiám úsporu 64 miliónov eur. Oproti rozpočtu verejnej správy boli vlani celkové výdavky na PN nižšie o 83 miliónov eur, k čomu prispela aj mierne nižšia priemerná výška vyplatenej dávky. Tento faktor však podľa inštitútu nemožno priamo pripísať novej právomoci posudkových lekárov.
„Nižší počet poberateľov PN má navyše vplyv aj na príjmovú stranu - viac ľudí namiesto poberania dávky pracovalo a odvádzalo poistné a dane, s pozitívnym vplyvom 69 miliónov eur,“ doplnil IFP. Pokles počtu poberateľov PN tak podľa jeho odhadu znamenal pre verejné financie celkové zlepšenie približne o 133 miliónov eur.
