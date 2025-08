Analytici: Po zavedení dane spotreba sladených nápojov klesla o 12 %

Bratislava 5. augusta (TASR) - Od zavedenia novej dane klesla spotreba sladených nápojov v prvej polovici tohto roka medziročne o približne 12 % a čiastočne sa presunula do menších balení. Kým predaj tradičných sladených nápojov klesol o 12 % a sirupov o 15 %, energetické nápoje naopak zaznamenali rast o 7 %. Informoval o tom na sociálnej sieti Inštitút finančnej politiky (IFP) ministerstva financií.



Pripomenul, že nová daň zo sladených nápojov bola na Slovensku zavedená od januára 2025, a to s cieľom zvýšenia príjmov štátu a nepriamo aj podpory verejného zdravia. Vplyv na spotrebu vyčíslil IFP na základe údajov z eKasy 10 najväčších obchodných reťazcov na Slovensku, a to porovnaním údajov za január až jún 2024 a 2025.



Inštitút poukázal aj na to, že cena sladených nápojov sa zvýšila nad úroveň novej dane, a to najmä u tradičných sladených nápojov. „Kým v januári, bezprostredne po zavedení dane, vzrástla priemerná cena litra tradičných sladených nápojov medzimesačne o 24 %, čo približne zodpovedalo dodatočnému daňovému zaťaženiu, v júni už bola cena vyššia o 46 % v porovnaní s decembrom 2024,“ doplnil IFP.