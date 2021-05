IFP: Priemysel si v druhej vlne pandémie vymenil rolu so spotrebou

Bratislava 11. mája (TASR) - V porovnaní s prvou vlnou pandémie si v tej druhej priemysel so spotrebou vymenili role. Nárast maloobchodných tržieb v marci nestačil kompenzovať výpadok z prvých dvoch mesiacov roka a súkromná spotreba tak v prvom kvartáli stiahne ekonomiku nadol. Priemyselná produkcia však v 1. štvrťroku "zabrala", keď výrobcovia reagovali na silný zahraničný dopyt. Vyplýva to z aktuálnej analýzy Inštitútu finančnej politiky (IFP).



"Maloobchodné tržby v marci vzrástli, nestačilo to však pokryť straty z prvých dvoch mesiacov roka. Tržby tak v prvom štvrťroku klesli medziročne o 10,3 %, čo je s ohľadom na spotrebu v súlade s marcovou prognózou. Tá predpokladá, že pokles reálnej súkromnej spotreby dosiahne v prvom kvartáli 12,4 %," konštatovali analytici IFP.



Reštaurácie a ubytovacie zariadenia sa v dôsledku uvoľnenia opatrení a zvýšenia mobility začali podľa analýzy zotavovať. Hoci ich tržby sú vyššie ako začiatkom mája minulého roku, za predkrízovou úrovňou stále výrazne zaostávajú. Aj pri zohľadnení sezónnych vplyvov boli tržby reštaurácií podľa eKasy za posledný týždeň o viac ako 40 % nižšie než vlani v auguste, keď dosiahli najvyššiu hodnotu pozorovanú počas pandémie. Zaostávanie v ubytovaní je ešte hlbšie, keď sú tržby oproti letnému vrcholu nižšie o asi 77 %.



Analytici upozornili, že priemyselná produkcia v marci vzrástla nielen v porovnaní s už oslabeným marcom minulého roka. Aj oproti predkrízovej aktivite typickej pre marec bola vyššia o 5 %. Čísla pozitívne ovplyvnila najmä výroba dopravných prostriedkov, po ktorých bol napriek druhej vlne celosvetovo vysoký dopyt. Automobilky potiahli aj export a obchodná bilancia tak podporí tvorbu HDP. Vyhliadky na druhý kvartál sú podľa analytikov priaznivé a aprílový sentiment je na rekordných maximách, aj keď nedostatok elektronických čipov môže v nasledujúcich mesiacoch tlmiť produkciu.



"Za celý prvý kvartál skončil priemysel medziročne v pluse o 6,5 %. Výsledok však skresľuje nízka porovnávacia báza z minulého roka, keď koncom prvého kvartálu musel priemysel výrobu dočasne z dôvodu prvej vlny koronakrízy prerušiť. Za prvým kvartálom predkrízového roka 2019 zaostával priemysel v prvom štvrťroku 2021 o 1,3 %. Vlani, keď pandémia v druhej polovici marca prerušila výrobu, bol medziročný pokles v prvom kvartáli na úrovni 7,4 %. Značnú časť strát tak priemysel aj napriek druhej vlne dohnal," vysvetlili analytici IFP.



Priblížili, že marec bol priaznivý aj pre sektor stavebníctva, kde produkcia vzrástla oproti februáru už po zohľadnení sezónnosti o 9 %. Pokles v domácej výstavbe kompenzovali opravy, údržba a zahraničné zákazky. Stavebníctvo však patrí k sektorom, ktoré sú dlhodobo zasiahnuté pandémiou a poklesy z predchádzajúcich dvoch mesiacov stiahli celkový medziročný rozdiel v prvom kvartáli na -14,1 %.



Analytici upozornili, že trh práce sa začiatkom jari "odrazil od dna", ale zatiaľ len veľmi pomaly. V apríli zamestnávatelia preferovali flexibilnejšie formy zamestnávania vo forme pracovníkov na dohodu. V prvom štvrťroku ekonomiku podporoval iba priemysel, problémy s dodávateľskými reťazcami, nepriaznivá situácia v službách a nízka spotreba však nedodali potrebný impulz do rastu zamestnanosti.



Dodali, že aprílové údaje Sociálnej poisťovne ukazujú len na veľmi mierne zvýšenie počtu zamestnancov oproti minulému mesiacu. Pretrvávajúca vyššia miera neistoty viedla zamestnávateľov k opatrnosti a vo väčšej miere dávali prednosť pracovníkom na dohodu ako štandardným zamestnancom. Výraznejšie zvýšenie počtu dohodárov v apríli je aj v súlade so štruktúrou dopytu po práci. S uvoľňovaním opatrením sa začali znova otvárať obchody a niektoré gastro prevádzky, v ktorých je zamestnávanie dohodárov pomerne rozšírené.