Priemysel Slovenska rastie aj napriek pretrvávajúcej karanténe

Bratislava 23. februára (TASR) – Priemysel Slovenska a jeho obchodných partnerov rastie aj napriek pretrvávajúcim karanténnym opatreniam. Dopyt po automobiloch ostáva silný, na ponukovej strane sa však začínajú objavovať riziká. V červených číslach sa nachádzajú služby, najmä odvetvie turizmu a rekreácie. Miera nezamestnanosti postupne rastie, no straty sú menšie než počas prvej vlny. Zhoršujúca sa situácia na trhu práce sa zatiaľ nestihla prejaviť v poklese cien. Vyplýva to z aktuálneho Monitoru analytikov Inštitútu finančnej politiky (IFP).



Silný februárový sentiment v európskom priemysle podľa analytikov dodáva nádej, že priemyselná aktivita by ani v novom roku nemala výraznejšie klesnúť. "Dopyt po nových vozidlách sa na základe údajov o vyhľadávaní áut na internete zatiaľ drží na predkrízových úrovniach. Ponuka je však pre karanténne opatrenia obmedzená, čo sa v januári prejavilo medziročným poklesom registrácií automobilov až o polovicu," skonštatovali. Predaj áut podľa IFP budú začiatkom roka tlmiť aj schvaľovacie procesy na predaj tých vozidiel, ktoré boli vyrobené vlani a nespĺňajú emisné limity platné od roku 2021.



Analytici poukázali na to, že výrobu by mohol brzdiť aj nedostatok niektorých súčiastok, najmä elektronických čipov. "Tie dodávatelia ešte vlani presmerovali do výroby počítačov a telefónov, po ktorých kvôli častejšej práci z domu prudko vzrástol dopyt," zdôraznili s tým, že komplikácie by mohlo spôsobiť aj spomalenie medzinárodnej nákladnej prepravy. To by predĺžilo čas dodávok aj v iných priemyselných odvetviach.



Celkový sentiment v ekonomike podľa IFP stiahli aj vo februári služby, ktorým sa, s výnimkou bankových služieb, dlhodobo nedarí. "Najväčšie poklesy zaznamenali služby v odvetví turizmu a rekreácie. Tým by mohlo v druhej polovici roka pomôcť masívnejšie očkovanie, ktoré by umožnilo uvoľnenie karanténnych opatrení," priblížili analytici. Uľavilo by sa tak najmä krajinám, kde tvorí turizmus pomerne veľkú časť HDP, ich ekonomiky boli pandémiou postihnuté do väčšej miery. V rámci eurozóny bol najstrmší pokles aktivity v službách zaznamenaný v Nemecku a Francúzsku.



Disponibilná miera nezamestnanosti už štvrtý mesiac po sebe mierne rastie a v januári stúpla na 7,8 %. "Druhá vlna pandémie však zatiaľ pripravila o prácu menej zamestnancov, ako tomu bolo na jar minulého roka. Dôvodom je silný koniec roka 2020, kedy vďaka silnému exportu a priemyselnej výrobe výkon ekonomiky neklesol," ozrejmili analytici IFP. Tržby v obchode sa zároveň podľa nich koncom roka preniesli do online priestoru, ktorý poslúžil ako náhrada klasických kamenných predajní.



Budúci vývoj na trhu práce však ohrozujú opätovne sa otvárajúce nožnice medzi "prítokom a odtokom" uchádzačov o zamestnanie, čo poukazuje na slabšiu schopnosť firiem naberať nových zamestnancov. "Vývoj trendov vo vyhľadávaní na internete naznačuje viac nových nezamestnaných vo februári ako obvykle. Aktuálne šírenie vírusu v rozvinutejších okresoch s nižšou nezamestnanosťou predstavuje riziko pre skoré uvoľnenie opatrení v týchto regiónoch," upozornili analytici.



Rast cien v januári spomalil na 0,7 % medziročne. "Pod spomalenie sa podpísal prevažne pokles regulovaných cien energií a pokles cien potravín, pri ktorých však ide najmä o bázický efekt vysokých cien zo začiatku roka 2020," objasnili. Pokračujúci rast nezamestnanosti podľa analytikov vytvára predpoklad pre zníženie miery inflácie v nasledujúcom období.