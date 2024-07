IFP: Reálna kúpyschopnosť domácností je na trojročných maximách

Bratislava 12. júla (TASR) - Mzdy vo vybraných odvetviach súkromného sektora na Slovensku si v máji pripísali nárast o 8 %. Aj napriek postupnému spomaľovaniu tempa sa zvýšenia reálnych miezd od februára šplhajú ku 6 %, čo je najviac za uplynulé tri roky. V reakcii na aktuálne údaje zverejnené Štatistickým úradom (ŠÚ) SR na to vo svojom komentári poukázali analytici Inštitútu finančnej politiky (IFP).



Dvojciferné zvýšenia platov v máji zaznamenali nízkokvalifikované služby ako obchod, doprava, skladovanie a predaj motorových vozidiel. Zamestnanci v priemysle si polepšili o 9,1 %. "Vysoké dynamiky odrážajú minuloročnú dvojcifernú infláciu, ale aj nedostatok zamestnancov, umocnený odchodom takmer 50.000 ľudí na predčasný dôchodok," zhodnotili.



Zamestnanosť v máji kopírovala rast o 0,3 % z predchádzajúceho mesiaca. Analytici však upozornili, že medzimesačné dynamiky od začiatku minulého roka takmer nepretržite klesajú. "Priemysel od konca 2019 stratil viac než 25.000 pracovných miest pre pandémiu COVID-19 a energetickú krízu, ale aj masívne odchody do predčasných dôchodkov. Celkovo pozorujeme v poslednom desaťročí zmenu v štruktúre zamestnanosti od priemyslu a služieb ako obchod, doprava, skladovanie a gastrosektor ku vyššie kvalifikovaných službám, ako sú informácie a komunikácia, vedecké a technické činnosti, administratívne a podporné služby," priblížili.



Májové reálne tržby v priemysle medziročne klesli o 1,7 %. Napriek negatívnemu vývoju vo viacerých priemyselných odvetviach však analytici vidia známky oživenia v pre Slovensko najdôležitejšom automobilovom priemysle. Medziročne sa síce jeho reálne tržby zvýšili len o 1,2 %, v medzimesačnom porovnaní však rástli dynamickým tempom 5 %. "Tento vývoj naznačuje, že automobilový priemysel by mohol od druhej polovice roka pokračovať na vlne oživenia a potiahnuť tak aj tvorbu slovenského HDP," avizovali ekonómovia IFP.



Svoje zaostávanie v máji prehĺbilo stavebníctvo, ktorého reálne tržby klesli medziročne o 9 % a medzimesačne o 1,8 %. Tento negatívny vývoj je podľa analytikov pravdepodobne dôsledkom problémov s dopytom. Realitný trh ostáva vďaka vyšším úrokom podchladený a oproti minulému roku očakávajú aj nižšie vládne investície.