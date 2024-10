IFP: Slováci dochádzajú za prácou najmä do Nemecka

Bratislava 6. októbra (TASR) - Za prácou do zahraničia pravidelne dochádza takmer 5 % všetkých zamestnaných ľudí na Slovensku. V minulom roku takto za prácou dochádzalo vyše 116.000 Slovákov. Najviac ľudí cestuje za prácou do Nemecka, nasleduje Rakúsko a Česká republika. Slováci najčastejšie v zahraničí pracujú v stavebníctve, hotelierstve či v opatrovateľstve. Upozornil na to Inštitút finančnej politiky (IFP) ministerstva financií v najnovšom monitore ekonomického vývoja.



Tretina zo Slovákov pracujúcich v zahraničí cestuje za prácou do Nemecka. Nasleduje Rakúsko a Česká republika, kde vlani pracoval každý štvrtý a každý piaty pracujúci mimo SR, priblížili analytici. Najviac Slovákov našlo za hranicami uplatnenie v stavebníctve, ktoré zamestnáva až 40 % slovenských pendlerov. Pracovné príležitosti našli Slováci v zahraničí aj v priemysle, opatrovaní či hotelierstve a gastronómii.



Do väčšiny krajín, okrem Rakúska, za prácou odchádzajú prevažne muži. Najviac ich dochádza z Prešovského kraja, nasledujú Košický a Žilinský kraj. Do Rakúska za prácou dochádza približne rovnaký počet žien a mužov.



"Najpočetnejšou skupinou z pracujúcich Slovákov v Rakúsku sú opatrovateľky. Až dve tretiny z nich pochádzajú z ekonomicky slabších regiónov: z Košického, Prešovského a Banskobystrického kraja. Medzi slovenskými opatrovateľkami v Rakúsku prevažujú staršie ročníky, pričom viac ako polovica má nad 50 rokov," zhodnotili analytici IFP.