Analytici: Slovensko podstúpi najambicióznejšiu konsolidáciu v EÚ

Bratislava/Brusel 26. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok predstavila hodnotenia strednodobých plánov členských krajín a ich premietnutie do návrhov rozpočtov na rok 2025. Z porovnania predložených plánov 22 krajín vyplýva, že Slovensko v nasledujúcich štyroch rokoch podstúpi najambicióznejšiu konsolidáciu v EÚ. Poukázal na to Inštitút finančnej politiky (IFP) Ministerstva financií (MF) SR.



"Vyplýva to z aktuálne vysokého deficitu verejných financií a rastúcich nákladov na starnutie populácie, ale aj zo záujmu vlády zastabilizovať dlh už do konca volebného obdobia," zdôvodnil inštitút. Plány a ich hodnotenie je súčasťou nových európskych fiškálnych pravidiel, ktoré sa uplatňujú prvýkrát tento rok.



Deficit slovenských verejných financií podľa strednodobého plánu klesne do roku 2028 výraznejšie pod 3 % hrubého domáceho produktu (HDP). Hoci verejný dlh krátkodobo vzrastie mierne nad 60 % HDP, jeho vývoj sa následnej stabilizuje, postupne zníži a udrží sa pod 60 % HDP aj v nasledujúcich 10 rokoch bez ďalšieho zásahu vlády. "Na základe toho EK v hodnotení uvádza, že strednodobý plán SR požiadavky nových fiškálnych pravidiel EÚ spĺňa a odporúča Rade EÚ schváliť ho," podčiarkol IFP.



Na strednodobý plán po novom nadväzuje aj procedúra nadmerného deficitu (EDP), v ktorej je Slovensko aktuálne zaradené vzhľadom na vysoký schodok verejných financií presahujúci 3 % HDP. Procedúra bude znamenať formálne predkladanie pravidelných polročných správ o prijatých opatreniach na zníženie deficitu. Prvú z nich bude musieť vláda zaslať EK do konca apríla 2025, avizoval inštitút.