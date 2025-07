IFP: Slovenský export do USA zatiaľ odoláva clám, v apríli ešte rástol

Bratislava 9. júla (TASR) - Vývoz tovarov zo Slovenska v máji stúpol, potiahol ho pravdepodobne export zbraní a munície. Dovoz naopak klesol a obchodná bilancia SR sa tak dostala do výrazného prebytku. Napriek zavedeným clám slovenský export do Spojených štátov amerických v apríli ešte rástol. Poukázal na to analytik Inštitútu finančnej politiky (IFP) ministerstva financií Dávid Hojdan v reakcii na aktuálne údaje o zahraničnom obchode, ktoré v stredu zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Pripomenul, že plošné desaťpercentné clá na všetky tovary dovážané do USA nadobudli platnosť 5. apríla a osobitné clá na dovoz automobilov a súčiastok začali platiť 2. apríla. Napriek tomu slovenský export do USA v apríli ešte rástol, ukázali nové údaje o geografickej štruktúre vývozu za štvrtý mesiac roka.



„V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa nominálna hodnota exportu do USA dokonca zvýšila o 8,9 %. To je zatiaľ priaznivá správa pre slovenských exportérov. Otázkou však zostáva, či sa dosahy ciel neprejavia s oneskorením,“ upozornil analytik s tým, že export mimo krajín EÚ rástol aj v máji.



V piatom mesiaci roka slovenský export prekonal minuloročné hodnoty, no medzimesačne mierne spomalil. Nominálna hodnota vývozu tovaru medziročne stúpla o 3,1 %, oproti predošlému mesiacu spomalila o 0,6 %, ukázali sezónne očistené údaje ŠÚ SR.



„K pozitívnemu medziročnému rastu exportu najviac prispela kategória rôznych priemyselných výrobkov, ktorej hodnota stúpla o 27 %. Do tejto kategórie patrí aj vývoz zbraní a munície, ktorý v posledných mesiacoch rastie rýchlym tempom a pravdepodobne významne prispel k celkovému rastu,“ zhodnotil Hojdan.



Druhým ťahúňom slovenského exportu bol vývoz minerálnych palív, mazív a príbuzných materiálov, ktorý sa medziročne zvýšil o 23 %. Za týmto nárastom podľa analytika zrejme stál najmä vývoz elektrickej energie. „Naopak, najväčšia exportná kategória stroje a prepravné zariadenia v máji stagnovala tak na medziročnej, ako aj na medzimesačnej úrovni,“ doplnil.



Dovoz tovarov na Slovensko v piatom mesiaci roka medziročne aj medzimesačne klesol. V porovnaní s minulým rokom bol import nižší o 1,9 %, oproti predchádzajúcemu mesiacu si pohoršil o 3,4 %. K medziročnému poklesu prispel najmä dovoz minerálnych palív, ako aj strojov a prepravných zariadení. Obchodná bilancia SR v dôsledku tohto vývoja zaznamenala v máji prebytok po sezónnom očistení údajov na úrovni 347 miliónov eur.