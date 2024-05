IFP: SR v blízkych rokoch rastom prekoná väčšinu obchodných partnerov

Bratislava 16. mája (TASR) - Slovensko v ekonomickej výkonnosti v najbližších rokoch prekoná svojich najväčších západných obchodných partnerov, s výnimkou Maďarska a Poľska. V komentári k aktuálnej jarnej prognóze Európskej komisie (EK) na to upozornil analytik Inštitútu finančnej politiky (IFP) Ministerstva financií (MF) SR Richard Kubas.



Tempo rastu hrubého domáceho produktu (HDP) na Slovensku sa v tomto roku podľa EK zrýchli na 2,2 % z vlaňajších 1,6 %. "Oživeniu by malo napomôcť zotavenie spotreby, ale aj príspevok zahraničného obchodu. Expanzia bude kulminovať v budúcom roku na úrovni 2,9 %, podporená čerpaním fondov EÚ a najmä prostriedkov z plánu obnovy," priblížil analytik.



Pomalšie ako SR bude podľa prognóz Komisie tento aj budúci rok rásť Nemecko (0,1 % a 1 %), Česká republika (1,2 % a 2,8 %), ale aj eurozóna ako celok (0,8 % a 1,4 %). Naopak, rýchlejšie vzrastie maďarská (2,4 % a 3,5 %) a poľská (2,8 % a 3,4 %) ekonomika.



EK tiež predpokladá, že inflácia na Slovensku v tomto roku klesne na 3,1 % z minuloročných 11 %, pred miernym nárastom v budúcom roku na 3,6 %. Toto zrýchlenie má spôsobiť ukončenie dotácií cien energií pre domácnosti.



Komisia očakáva návrat ekonomiky eurozóny do zabehnutých koľají, podčiarkol analytik. Najnovšia prognóza počíta na tento rok s rastom menového bloku o 0,8 % a infláciou na úrovni 2,5 %. V budúcom roku by mal rast zrýchliť k 1,4 % a inflácia ďalej klesnúť na úroveň 2,1 %, teda bližšie k inflačnému cieľu Európskej centrálnej banky (ECB). To všetko pri zachovaní stabilnej miery nezamestnanosti a pokračujúcom zvyšovaní reálnych miezd.



"Ekonomika by mala byť podporená znižovaním úrokových sadzieb a postupným uvoľnením úverových podmienok. Cestu k tomu otvára aj rýchlejší pokles inflácie. Prognóza teda naznačuje, že po rokoch ekonomickej nestability spôsobenej viacerými externými šokmi sa vývoj ekonomiky vracia k stabilnejšej trajektórií blízko dlhodobých trendov," zdôraznil Kubas. Pripomenul, že dynamika na úrovni 1,4 % korešponduje s priemerným tempom rastu eurozóny medzi rokmi 2010 a 2019.