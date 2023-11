IFP: Útlm ekonomiky v eurozóne sa začína zmierňovať

Bratislava 23. novembra (TASR) - Novembrový výsledok indexu nákupných manažérov (PMI) naznačuje, že útlm ekonomickej aktivity v eurozóne sa začína zmierňovať. Zlepšenie potiahlo najmä Nemecko, zatiaľ čo Francúzsko v novembri zaostávalo. Manažéri sú pritom v poslednej dobe pesimistickejší v porovnaní so skutočným výkonom ekonomiky, upozornil v rýchlom komentári k zverejneným štatistikám Inštitút finančnej politiky (IFP) ministerstva financií.



"Novembrový index nákupných manažérov v eurozóne pozitívne prekvapil miernym rastom. Kompozitný indikátor si oproti predchádzajúcemu mesiacu pripísal 0,6 bodu, čím sa dostal na hodnotu 47,1. Napriek drobnému zlepšeniu sa v pásme recesie nachádza šiesty mesiac v rade," priblížil IFP.



Situácia sa pritom zlepšila najmä v Nemecku. Deje sa tak vďaka ustupujúcemu poklesu v priemysle, ktorý vykázal najmiernejší pokles od mája. Je to aj v súlade s už skôr publikovaným indikátorom ekonomického sentimentu ZEW za november, ktorý zaznamenal zlepšenie sentimentu hlavne v chemickom priemysle a strojárstve, miernejšie aj v oceliarstve a automobilovom priemysle.



"To naznačuje, že vlažný výkon nemeckej ekonomiky v tomto roku sa môže postupne odraziť od dna a potiahnuť so sebou aj zvyšok eurozóny. Napriek tomu aktivita najmä v priemysle zostáva historicky slabá, čo vplýva aj na klesajúcu zamestnanosť v tomto sektore," vysvetlil inštitút.



Naopak, francúzska ekonomika priniesla v novembri výrazne negatívne prekvapenie. Napriek očakávanému miernemu zlepšeniu ostala celková aktivita tlmená, podobne ako v októbri. Situácia je najkomplikovanejšia v priemysle, kde sa index nachádza na minime od mája 2020.



Problémom podľa IFP zostáva výrazný pokles objednávok, najsilnejší za uplynulé tri roky, ktorý sa v novembri prehĺbil v priemysle aj službách. Nadbytočná produkčná kapacita tlačí na pokles zamestnanosti hlavne v priemysle, k spomaleniu obsadzovania nových pracovných miest však došlo aj v sektore služieb.



November priniesol aj mierny nárast cien vstupov a finálnych produktov v eurozóne. "Zatiaľ čo ceny vstupov v priemysle pokračujú v poklese, služby naďalej čelia mzdovým tlakom. Výsledkom je pokles finálnych cien priemyselných produktov, zatiaľ čo ceny v službách v novembri vzrástli," doplnil IFP.