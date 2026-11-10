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Inštitút finančnej politiky: Vyššie dane z cigariet obmedzujú fajčenie
Ešte výraznejšie podľa analýzy reagujú na zmenu ceny mladí ľudia. V prípade zdraženia cigariet o desatinu podiel mladých fajčiarov klesne približne o 3,6 % a počet vyfajčených cigariet až o 5,4 %.
Autor TASR
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Bratislava 10. novembra (TASR) - Ak sa cena cigariet zvýši o 10 %, podiel fajčiarov klesne približne o 1,8 % a tí, ktorí fajčia naďalej, vyfajčia o 2,4 % menej cigariet. Celková spotreba tak klesne približne o 4,2 %. Vyplýva to z analýzy 42 zahraničných štúdií, ktorú zverejnil Inštitút finančnej politiky (IFP) Ministerstva financií (MF) SR.
Ešte výraznejšie podľa analýzy reagujú na zmenu ceny mladí ľudia. V prípade zdraženia cigariet o desatinu podiel mladých fajčiarov klesne približne o 3,6 % a počet vyfajčených cigariet až o 5,4 %. Ženy sú na zmenu citlivejšie ako muži.
Historické dáta zo Slovenska ukázali, že dochádza k plnému prenosu spotrebnej dane do cien. Podľa analytikov IFP sa tak ukazuje, že daň z cigariet predstavuje účinný nástroj, ako znížiť mieru fajčenia a zároveň priniesť dodatočné príjmy do štátneho rozpočtu. Odporúča preto pokračovať v pravidelnom a predvídateľnom zvyšovaní daňových sadzieb a harmonizovať sadzby naprieč produktmi.
„Odporúčame tiež cielené opatrenia zamerané na zraniteľné skupiny obyvateľstva a doplnenie cenových zásahov o necenové politiky. Tieto kroky môžu zvýšiť celkovú účinnosť daňovej politiky a minimalizovať negatívne efekty fajčenia na celú spoločnosť,“ zdôraznili analytici.
Pripomenuli, že fajčenie tabakových výrobkov patrí medzi najvýznamnejšie príčiny odvrátiteľnej chorobnosti a úmrtnosti a zároveň predstavuje významnú záťaž pre verejné financie. Z tohto dôvodu patrí zdaňovanie cigariet medzi kľúčové nástroje verejných politík zameraných na ochranu zdravia obyvateľstva.
Slovensko sa v spotrebe cigariet dlhodobo nachádza nad priemerom Európskej únie (EÚ). V roku 2022 dosiahla prevalencia fajčenia 21,2 %, čo predstavuje mierny nárast oproti roku 2019 (18,5 %), hoci v porovnaní s rokmi 2013 (21,7 %) a 2016 (22,2 %) ide skôr o návrat k predchádzajúcim hodnotám, konštatoval IFP.
Z hľadiska výšky spotrebnej dane z cigariet sa Slovensko nachádza pod priemerom EÚ. Na základe údajov z roku 2025 sa najvyššia daň uplatňovala v Írsku, a to v hodnote 10,71 eura za balenie 20 cigariet. Naopak, najnižšia bola v Bulharsku v sume 2,03 eura za balenie. Slovensko sa nachádzalo na 17. mieste s priemernou daňou 3,13 eura na krabičku.
V súčasnosti na Slovensku platí kombinovaná daňová sadzba, ktorá je tvorená špecifickou zložkou v sume 102,5 eura na 1000 kusov a percentuálnou zložkou vo výške 25 % z ceny cigariet, pričom minimálna celková daň je 166,2 eura na 1000 kusov. Okrem tradičných cigariet sú v SR zdaňované aj bezdymové tabakové výrobky, tabak na fajčenie či cigary a cigarky. Od 1. februára 2025 sa rozšírilo zdanenie aj na ďalšie nikotínové produkty, a to náplne do e-cigariet, nikotínové vrecúška, žuvací a šňupavý tabak. Všetky daňové sadzby sa majú postupne zvyšovať na základe daňového kalendára ministerstva financií, avizoval IFP.
Ešte výraznejšie podľa analýzy reagujú na zmenu ceny mladí ľudia. V prípade zdraženia cigariet o desatinu podiel mladých fajčiarov klesne približne o 3,6 % a počet vyfajčených cigariet až o 5,4 %. Ženy sú na zmenu citlivejšie ako muži.
Historické dáta zo Slovenska ukázali, že dochádza k plnému prenosu spotrebnej dane do cien. Podľa analytikov IFP sa tak ukazuje, že daň z cigariet predstavuje účinný nástroj, ako znížiť mieru fajčenia a zároveň priniesť dodatočné príjmy do štátneho rozpočtu. Odporúča preto pokračovať v pravidelnom a predvídateľnom zvyšovaní daňových sadzieb a harmonizovať sadzby naprieč produktmi.
„Odporúčame tiež cielené opatrenia zamerané na zraniteľné skupiny obyvateľstva a doplnenie cenových zásahov o necenové politiky. Tieto kroky môžu zvýšiť celkovú účinnosť daňovej politiky a minimalizovať negatívne efekty fajčenia na celú spoločnosť,“ zdôraznili analytici.
Pripomenuli, že fajčenie tabakových výrobkov patrí medzi najvýznamnejšie príčiny odvrátiteľnej chorobnosti a úmrtnosti a zároveň predstavuje významnú záťaž pre verejné financie. Z tohto dôvodu patrí zdaňovanie cigariet medzi kľúčové nástroje verejných politík zameraných na ochranu zdravia obyvateľstva.
Slovensko sa v spotrebe cigariet dlhodobo nachádza nad priemerom Európskej únie (EÚ). V roku 2022 dosiahla prevalencia fajčenia 21,2 %, čo predstavuje mierny nárast oproti roku 2019 (18,5 %), hoci v porovnaní s rokmi 2013 (21,7 %) a 2016 (22,2 %) ide skôr o návrat k predchádzajúcim hodnotám, konštatoval IFP.
Z hľadiska výšky spotrebnej dane z cigariet sa Slovensko nachádza pod priemerom EÚ. Na základe údajov z roku 2025 sa najvyššia daň uplatňovala v Írsku, a to v hodnote 10,71 eura za balenie 20 cigariet. Naopak, najnižšia bola v Bulharsku v sume 2,03 eura za balenie. Slovensko sa nachádzalo na 17. mieste s priemernou daňou 3,13 eura na krabičku.
V súčasnosti na Slovensku platí kombinovaná daňová sadzba, ktorá je tvorená špecifickou zložkou v sume 102,5 eura na 1000 kusov a percentuálnou zložkou vo výške 25 % z ceny cigariet, pričom minimálna celková daň je 166,2 eura na 1000 kusov. Okrem tradičných cigariet sú v SR zdaňované aj bezdymové tabakové výrobky, tabak na fajčenie či cigary a cigarky. Od 1. februára 2025 sa rozšírilo zdanenie aj na ďalšie nikotínové produkty, a to náplne do e-cigariet, nikotínové vrecúška, žuvací a šňupavý tabak. Všetky daňové sadzby sa majú postupne zvyšovať na základe daňového kalendára ministerstva financií, avizoval IFP.