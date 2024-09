IFP znížil odhad rastu slovenskej ekonomiky v tomto roku na 2,3 %

Bratislava 18. septembra (TASR) - Slovenská ekonomika by mala v tomto roku vzrásť o 2,3 %, a to najmä vďaka domácemu dopytu. V budúcom roku by mal nasledovať rast o 2,2 %, podporený čerpaním zdrojov z plánu obnovy. Odhaduje to Inštitút finančnej politiky (IFP) Ministerstva financií (MF) SR v aktuálnej makroekonomickej prognóze, ktorú zverejnil v stredu. V obidvoch prípadoch znížil svoj predchádzajúci odhad z júna, a to o 0,2 a 0,4 percentuálneho bodu (p. b.).



Reálne príjmy obyvateľov by mali tento rok po odznení cenového šoku výrazne stúpnuť o 4 %, čo sa prejaví v spotrebe domácností. "Investičná aktivita sa presunie do súkromného sektora, ale celková tvorba kapitálu bude stagnovať kvôli pomalšiemu rozbehu čerpania nových fondov EÚ," predpokladá IFP.



V budúcom roku zrýchlenie inflácie podľa inštitútu stlmí spotrebu domácností, ale zotavovanie ekonomiky potiahne export. Ekonomický rast bude následne vrcholiť v roku 2026 na úrovni 2,4 %, a to vďaka pokračujúcemu čerpaniu z plánu obnovy. V roku 2027 sa čerpanie týchto prostriedkov ukončí, čo spôsobí spomalenie rastu na približne 1 %. V roku 2028 by sa mal ekonomický rast zrýchliť nad 2 %. "Na celom horizonte prognózy predpokladáme mierne podchladenú ekonomiku z dôvodu plánovanej konsolidácie verejných financi s cieľom stabilizovať dlh," zhodnotil IFP.



V závere tohto roka inflácia na Slovensku podľa prognózy vystúpi nad 3 % a za celý rok ceny priemerne vzrastú o 2,8 %. "Ceny energií sú medziročne stabilné vďaka dotovaniu cien a ceny tovarov sa zvýšia len mierne. Ceny služieb si však udržujú vysokú dynamiku zvyšovania a opäť zrýchli aj rast cien potravín," avizoval inštitút.



V budúcom roku podľa neho tempo rastu cien zrýchli na 5,4 %. Infláciu ovplyvní zvýšenie sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) a nárast cien energií. "Vyššia DPH pridá 1,5 p. b. k zvýšeniu cenovej hladiny a ďalší 1 p. b. pridajú regulované ceny energií," vyčíslil IFP.



Kým ceny elektriny pre domácnosti sa v strednodobom horizonte nezmenia, v prípade plynu predpokladá inštitút jeho návrat na trhovú cenu. Spolu s vyššou DPH by to predstavovalo približne 30 % zvýšenie oproti súčasnej dotovanej úrovni. Pri cene tepla očakáva IFP pozvoľné zvyšovanie s rozložením do viacerých rokov.



Inštitút upozornil, že domáci aj zahraničný ekonomický vývoj sa vyznačujú vysokou neistotou a prevahou negatívnych rizík nad pozitívnymi. Na domácom trhu môže nižšie čerpanie plánu obnovy stlačiť nadol očakávanú zamestnanosť a investície. Zahraničné konflikty môžu zase skomplikovať výhľad zahraničného dopytu. "Riziko zväčšovania obchodných bariér EÚ s Čínou sa môže po voľbách v USA ešte zintenzívniť a ohroziť oživenie globálneho obchodu a slovenského exportu," doplnil v aktuálnej prognóze IFP.