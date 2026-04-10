IFP:Minulý rok daňovníci poukázali neziskovému sektoru 50 miliónov eur
Autor TASR
Bratislava 10. apríla (TASR) - V minulom roku využilo možnosť poukázať dve alebo tri percentá z dane v prospech neziskového sektora vyše 805.000 daňovníkov s priemernou výškou príspevku 61 eur. Celková poukázaná suma dosiahla takmer 50 miliónov eur, pričom podporených bolo 18.500 subjektov. V piatok na to na sociálnej sieti poukázal Inštitút finančnej politiky (IFP).
Dve percentá nepoukázalo takmer 700.000 daňových poplatníkov, čo predstavuje nepoukázanú sumu vo výške 27,5 milióna eur. V posledných dvoch rokoch vzrástol počet daňovníkov, ktorí dve percentá nemohli poukázať, čo súvisí s výrazným zvýšením daňového bonusu na dieťa. „Daň je možné poukázať iba v prípade, že poukázaná suma dosiahne aspoň tri eurá, pričom rozhodujúca je konečná daňová povinnosť znížená o daňový bonus,“ vysvetlili analytici.
Fyzické osoby, ktorým zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie, majú možnosť poukázať dve alebo tri percentá zo zaplatenej dane za rok 2025 do konca apríla 2026. Do toho istého termínu je tento rok po prvýkrát možné zároveň poukázať dve percentá aj každému z rodičov.
