IfW: Americké clá nezaťažujú zahraničný vývoz, ale samotnú ekonomiku
Autor TASR
Kiel 19. januára (TASR) - Clá zavedené americkým prezidentom Donaldom Trumpom nezaťažujú zahraničných vývozcov, ale samotnú americkú ekonomiku. K tomuto záveru prišiel Inštitút pre svetovú ekonomiku v Kieli (IfW). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Ekonómovia analyzovali viac ako 25 miliónov záznamov o dodávkach v celkovej hodnote takmer štyroch biliónov amerických dolárov (3,44 bilióna eur) v rámci dovozu do USA. Príjmy USA z ciel vzrástli v minulom roku približne o 200 miliárd USD. Zahraniční vývozcovia však znášali iba približne 4 % colného zaťaženia, zatiaľ čo 96 % preniesli na kupujúcich v USA, tvrdia autori štúdie. Zároveň sa objem obchodu prepadol bez zodpovedajúceho poklesu vývozných cien.
Julian Hinz, riaditeľ výskumov v nemeckom inštitúte a spoluautor štúdie, označil clá za „vlastný gól“. „Tvrdenie, že zahraničné krajiny znášajú hlavnú ťarchu týchto ciel, je mýtus,“ povedal. Clá podľa ekonóma zvyšujú cenu dovážaného tovaru, podobne ako spotrebná daň, a zároveň znižujú výber a množstvo dostupného tovaru.
Štúdia sa zamerala aj na zvýšenie ciel voči Brazílii a Indii v auguste 2025. Americké clá pre Brazíliu vzrástli na 50 % a pre Indiu z 25 % na 50 %. Z údajov podľa IfW vyplýva, že vývozcovia následne neznížili svoje ceny, aby kompenzovali dodatočné clá. Hodnota a objem vývozu do USA výrazne klesli, až o 24 %. Jednotkové ceny, teda ceny, ktoré si účtujú indickí vývozcovia, však zostali nezmenené, vysvetlil Heinz.
Autori štúdie dospeli k záveru, že americké spoločnosti musia v dlhodobom horizonte očakávať klesajúce marže a spotrebitelia vyššie ceny. Zároveň krajiny orientované na vývoz, najmä tie, ktoré sa zameriavajú na USA, predávajú menej a sú pod tlakom, aby získali nové trhy. „Clá budú v konečnom dôsledku škodlivé pre všetkých,“ zdôraznil spoluautor štúdie Hinz.
(1 EUR = 1,1617 USD)
