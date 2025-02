Inštitút: Nová nemecká vláda má demonštratívne deklarovať podporu EÚ

Kiel 10. februára (TASR) - V reakcii na prenikanie Číny do kľúčových odvetví európskej ekonomiky a agresívnu colnú politiku amerického prezidenta Donalda Trumpa by mala budúca nemecká vláda demonštratívne deklarovať svoju podporu Európskej únii. Odporúčanie zverejnil v pondelok Kielský inštitút pre svetovú ekonomiku (Kiel Institut für Weltwirtschaft, IfW). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Európa by sa mala presadiť ako zástanca otvorenosti a liberalizácie, napríklad pokiaľ ide o dohody o voľnom obchode alebo budovanie strategického partnerstva s africkým kontinentom," uviedol prezident IfW Moritz Schularick. EÚ musí vystupovať jednotne, prijať cielené protiopatrenia a súčasťou strategickej reakcie na Trumpovu nepredvídateľnú obchodnú politiku by mali byť aj zvýšené investície do obrany v Európe, odporúča inštitút. "EÚ má spoločnú silnú trhovú silu, ktorú možno využiť na potlačenie opatrení obmedzujúcich obchod a umožnenie spravodlivej medzinárodnej hospodárskej súťaže," dodal Schularick.



Opatrenia, ako sú vyrovnávacie clá na dovoz elektrických áut z Číny, označil IfW za fiktívne riešenia. Únia by mala namiesto toho zlepšiť ochranu kritickej infraštruktúry a zaručiť bezpečnosť dodávok kritických surovín.



"Nová nemecká vláda sa bude musieť od prvého dňa pohybovať v búrlivých vodách zahraničného obchodu," povedal Schularick. Posilnením vnútorného trhu EÚ, silnou európskou inovačnou politikou, integrovanou politikou v oblasti klímy a jednotnou a rýchlou reakciou na Trumpove colné hrozby by sa jej mohlo podariť vytvoriť účinnú protiváhu Číne a USA, uzavrel ekonóm.