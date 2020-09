Nemecká ekonomika tento rok klesne menej, ako sa predpokladalo

Kiel 17. septembra (TASR) - Nemecká ekonomika tento rok klesne menej, ako sa pôvodne predpokladalo. Ale zároveň jej zotavovanie z poklesu vyvolaného pandémiou nového koronavírusu začalo strácať tempo. Uviedol to vo štvrtok v najnovšej správe renomovaný Inštitút pre svetovú ekonomiku (IfW) z nemeckého mesta Kiel.



IfW predpokladá, že výkon najväčšej európskej ekonomiky v tomto roku klesne o 5,5 % namiesto o 6,8 %, ako odhadoval v predchádzajúcej prognóze.



Vyhliadky na jej rast v roku 2021 však inštitút revidoval smerom nadol na 4,8 % zo 6,3 %, pretože pretrvávajúce obmedzenie v niektorých odvetviach a slabá globálna ekonomika všeobecne spomaľujú zotavovanie nemeckého hospodárstva.



Podľa IfW vzrastie hrubý domáci produkt (HDP) Nemecka v 3. štvrťroku o 6,2 %, potom sa však jeho oživenie spomalí.



Výkon nemeckého hospodárstva nedosiahne predkrízovú úroveň ani do konca budúceho roka, a aj potom bude o 3 % nižší ako by mohol byť, keby neprišla tzv. koronakríza, dodal inštitút.