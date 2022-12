IfW: Nemecko sa v roku 2023 vyhne recesii

Kiel 15. decembra (TASR) - Nemecko sa v nasledujúcom roku vyhne recesii vďaka opatreniam, ktoré znížia náklady na energie pre domácnosti a podniky. Uviedol to vo štvrtok renomovaný nemecký ekonomický inštitút IfW. To je ďalší zo signálov, že ekonomický šok bude miernejší, než sa očakávalo. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Nemecká vláda a skupina think-tankov predtým predpovedali, že najväčšia európska ekonomika v roku 2023 klesne v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu, ktorá viedla k strmému zvýšeniu cien energií a tým aj inflácie.



Vplyvný kielský inštitút IfW však najnovšie očakáva, že sa hrubý domáci produkt (HDP) Nemecka v budúcom roku zvýši o 0,3 %. To je zlepšenie oproti predchádzajúcej prognóze, v ktorej počítal s poklesom HDP o 0,7 %. "Ceny energií pre podniky a spotrebiteľov vzrástli menej prudko, ako sa očakávalo, čiastočne v dôsledku vládnych zásahov," uviedol inštitút.



Ústredným bodom vládneho balíka pomoci v hodnote 200 miliárd eur je strop na ceny plynu pre podniky a domácnosti. Náklady na energiu v Nemecku strmo vzrástli po tom, čo mu Moskva prudko znížila kľúčové dodávky plynu po invázii ruskej armády na Ukrajinu.



Stefan Kooths z IfW vo štvrtok skonštatoval, že ekonomika si síce môže vydýchnuť, avšak Nemecku stále hrozia obrovské riziká.