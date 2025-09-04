< sekcia Ekonomika
IfW očakáva, že nemecká ekonomika tento rok vzrastie iba o 0,1 %
Podnikateľské očakávania sa pritom zlepšili vďaka vyhliadkam na vyššie vládne výdavky, ale colná politika USA zostáva protivetrom, uviedol inštitút.
Autor TASR
Kiel 4. septembra (TASR) - Nemecká ekonomika tento rok pravdepodobne vzrastie len veľmi mierne napriek lepšiemu sentimentu. Uviedol to vo štvrtok Inštitút pre svetovú ekonomiku (Institut für Weltwirtschaft, IfW) vo svojej najnovšej prognóze. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
Hrubý domáci produkt (HDP) najväčšej európskej ekonomiky by sa mal podľa IfW po dvoch rokoch poklesu zvýšiť o 0,1 %.
Podnikateľské očakávania sa pritom zlepšili vďaka vyhliadkam na vyššie vládne výdavky, ale colná politika USA zostáva protivetrom, uviedol inštitút so sídlom v meste Kiel vo štvrtok.
Vláda v Berlíne je pripravená podporiť ekonomiku, čo by mohlo zvýšiť hospodársky rast v budúcom roku približne o 0,6 percentuálneho bodu a v roku 2027 o zhruba polovicu.
Podľa odhadu IfW sa HDP v roku 2026 zvýši o 1,3 % a v roku 2027 o 1,2 %.
S oživením hospodárskej aktivity sa predpokladá, že miera nezamestnanosti klesne do roku 2027 na 5,8 % zo 6,3 % v tomto roku, zatiaľ čo rozpočtový deficit sa zvýši z 2 % HDP v roku 2024 na 3,5 % HDP v roku 2027.
