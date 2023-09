IfW:Nemecká ekonomika bude v strednodobom horizonte čeliť malému rastu

Berlín 10. septembra (TASR) - Vyhliadky rastu nemeckej ekonomiky v strednodobom horizonte zostávajú naďalej mizivé. Uviedol to koncom tohto týždňa Kielský inštitút pre svetovú ekonomiku (IfW). Informovala o tom agentúra Reuters.



Produkčný potenciál domácej ekonomiky môže v najbližších rokoch výrazne klesnúť a v neskoršom období umožniť rast v priemere iba okolo 0,4 % ročne, uviedol IfW vo svojej najnovšej prognóze vývoja nemeckej ekonomiky v strednodobom horizonte. To je menej než tretina v porovnaní s dlhodobým priemerným rastom na úrovni 1,3 %.



Na budúce možnosti rastu nemeckej ekonomiky do veľkej miery vplýva starnúca populácia, dodal inštitút. "To, čo musíme v rámci hospodárskej politiky v súčasnosti urobiť, je posilniť tie faktory, ktoré máme vo vlastných rukách. To je vzdelanie, infraštruktúra, riešenie byrokracie a daní a zvýšiť tak svoju atraktivitu pre kvalifikovaných zahraničných pracovníkov," povedal šéf oddelenia ekonomického výskumu IfW Stefan Kooths.



IfW očakáva, že v tomto a budúcom roku bude počet ľudí dostupných na trhu práce stagnovať okolo 47,1 milióna. Od roku 2025 však podľa inštitútu viac ľudí pracovný trh opustí, než naň príde - približne 200.000 ročne.



"Čo sa týka demografického vývoja, Nemecko nie je jediné," povedal Kooths na margo nepriaznivého trendu. Dodal, že demografické zmeny zasahujú veľkú časť globálnej ekonomiky. "Boj o talenty vo svete sa tak neustále pritvrdzuje a kľúčová je preto politika, ktorá podporí ekonomický rast, v dôsledku čoho zvýši atraktivitu krajiny pre kvalifikovaných zahraničných pracovníkov a investície," povedal Kooths.



IfW už v stredu (6. 9.) zhoršil svoju prognózu vývoja hospodárstva na tento aj budúci rok. Najnovšie odhaduje, že nemecká ekonomika v tomto roku klesne o 0,5 %. V júni počítal s poklesom o 0,3 % a v marci očakával ešte rast o 0,5 %.



V roku 2024 inštitút stále počíta s návratom k rastu, tempo rastu však bude miernejšie, než odhadoval v júni. Vtedy počítal na budúci rok s rastom o 1,5 %, teraz očakáva, že dosiahne 1,3 %.