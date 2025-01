IG Metall: Firmy predávajúce v EÚ by mali používať lokálne komponenty

Berlín 27. januára (TASR) - Najväčšia nemecká odborová organizácia IG Metall v pondelok navrhla, aby zahraničné spoločnosti, ktoré predávajú svoje výrobky v Európskej únii (EÚ), boli nútené používať komponenty vyrobené v európskom bloku. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



"Všetky priemyselné výrobky predávané v Európe by mali mať nejaké európske komponenty," povedal Jürgen Kerner, zástupca vedúceho odborového zväzu, najväčšieho v Európe.



"Ak chcú čínski alebo americkí výrobcovia áut predávať svoje autá v Európe, musíme ich prinútiť, aby montovali svoje výrobky v Európe s európskymi komponentmi."



Nemecko, najväčšia európska ekonomika, ktorej ťahúňom je export, zápasí s tvrdou čínskou konkurenciou, vysokými nákladmi na energie a čelí hrozbe, že nový americký prezident Donald Trump zavedie clá, ktoré poškodia zahraničný obchod. Nemecká ekonomika už dva roky po sebe klesla.



Podľa Kernera pri zavedení stratégie používania lokálnych komponentov by mala byť kľúčová umiernenosť, aby sa predišlo zvyšovaniu napätia s obchodnými partnermi. "Nechceme, aby boli výrobky v Európe stopercentne lokálne," povedal. "To by bolo úplne nesprávne. Žijeme z exportu. Ale nula percent je rovnako nesprávne."



Vzhľadom na to, že Nemecko smeruje k predčasným voľbám 23. februára a v kampani dominuje diskusia o imigrácii, šéfka IG Metall Christiane Bennerová vyzvala voličov, aby sa zamerali na ekonomiku. "Nasledujúca nemecká vláda bude musieť transformovať ekonomiku," vyhlásila a vyzvala voličov, aby sa vyhýbali "extrémistickým silám, ktoré nemajú záujem o budúcnosť, nemajú záujem o to, aby sa ľuďom žilo lepšie".



"IG Metall má 500.000 členov, medzi ktorými sú migranti alebo deti migrantov. A nie sú jediní, ktorí majú strach z politického vývoja v tejto krajine," dodala.