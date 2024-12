IG Metall žiada nezávislú priemyselnú politiku Európy od Číny aj USA

Frankfurt nad Mohanom 25. decembra (TASR) - Šéfka nemeckej odborovej organizácie IG Metall Christiane Bennerová vyzvala na rozhodnú a nezávislú priemyselnú politiku Európy, ktorá by dokázala bojovať proti konkurencii z Číny a USA. Informovala o tom agentúra DPA.



"Európa a jej priemysel musia byť od Číny a Spojených štátov nezávislejšie," povedala DPA šéfka najväčšej odborovej organizácie v Nemecku. Ako dodala, vzhľadom na štátny kapitalizmus Číny a plány novozvoleného prezidenta USA Donalda Trumpa, veriť, že tu máme voľný trh, je naivné.



Podľa Bennerovej je potrebné, aby sa európske krajiny záväzne dohodli na priemyselných projektoch a zároveň pracovali na prilákaní zahraničných investícií. Sústrediť by sa mali na digitalizáciu, zníženie energetických nákladov a zmiernenie byrokratickej záťaže pre európske podniky, pričom zároveň by sa pracovalo na dodržiavaní klimatických cieľov.



Čo sa týka domácej hospodárskej politiky, podľa šéfky IG Metall je základom zníženie nákladov na energie. To platí pre firmy aj spotrebiteľov. Upozornila, že Nemecku hrozí deindustrializácia, ak firmy nebudú mať prístup k cenovo dostupnej energii. Spotrebitelia zasa potrebujú lacnejšiu energiu, ak sa má zvýšiť dopyt po elektromobiloch. V tejto súvislosti dodala, že krajina musí urýchliť rozširovanie siete nabíjacích staníc.