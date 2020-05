I.Halajová: Kľúčové pri koronakríze je rýchle preorientovanie

Lučenec 15. mája (TASR) – Rýchla zmena orientácie na nový segment podnikania bola kľúčová pri vyrovnaní sa s aktuálnou koronakrízou, tvrdí lučenecká podnikateľka Ivana Halajová. Ako uviedla pre TASR, hoci sa predtým primárne zameriavala na oblečenie a módu, po nástupe nového koronavírusu začala predávať aj ochranné pomôcky a dezinfekciu.



„Začala som bavlnenými rúškami a ponúkam aj zdravotnícke pomôcky či dezinfekciu. Pomohli mi sociálne siete, kde okamžite vidieť reakciu ľudí. Napríklad som tam na začiatku zverejnila jednorazové rúška za výhodnú cenu a dostala som na to 150 správ,“ konkretizovala podnikateľka.



Ako dodala, počas prvých dní koronakrízy bol u zákazníkov badateľný istý šok, predaje sa zastavili a bolo vidieť, že sa snažili nakupovať iné veci – potraviny, dezinfekciu a rúška. „Ja som však aj predtým zabezpečovala i rozvoz a zákazníčky to vedia oceniť, že v tejto situácii nemusia nikde chodievať a môžu napríklad zdravotnícke pomôcky nakupovať z domu. Cítim však, že už opäť začínajú kupovať aj oblečenie,“ podotkla Halajová.



V aktuálnej situácii je podľa nej potrebné byť flexibilný a prispôsobiť sa tomu, aký je dopyt na trhu. „Dobrý obchodník ho musí pocítiť a snažiť sa preorientovať. Čím rýchlejšie a lepšie to urobí, tým je to pre neho väčšia výhoda,“ konštatovala podnikateľka.