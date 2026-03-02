< sekcia Ekonomika
iHRYsko je TOP kamennou prevádzkou za rok 2025
Počas slávnostného podujatia boli udelené ocenenia TOP prevádzkam za rok 2025.
Autor OTS
Víťazom sa stal obchod iHRYsko v nákupnom centre Vivo! Bratislava.
Piaty ročník oceňovania TOP prevádzok
Bratislava 2. marca (OTS) - Ocenenie Slovak Top Shop sa udeľuje v spolupráci s titulárnym partnerom Visa kamenným predajniam po celom Slovensku už od roku 2021. Víťazi jednotlivých mesiacov sú vyberaní v dvoch kolách. V prvom kole ich navštívia mystery shopperi, teda nezávislí inšpektori spoločnosti ppm factum. Vystupujú inkognito, nakúpia a zhodnotia obchod s personálom na základe rovnakej metodiky. Pri hodnotení rozhoduje predovšetkým celková zákaznícka skúsenosť, udržateľnosť, ale aj inovácie a prístup personálu.
Podobne ako po minulé roky, aj v piatom ročníku súťaže obchody na celom Slovensku ukázali, že poskytovanie kvality a starostlivosť o zákazníkov v kamenných prevádzkach má aj v dobe e-shopov a ázijských online trhovísk mimoriadne dôležitý význam.
Víťazom hlavnej kategórie je iHRYsko
Víťazná prevádzka vynikla kvalitou služieb, jedinečnosťou konceptu, prístupom personálu či podporou moderných platobných metód. Zaujímavosťou je unikátny shop-in-shop Pokémon. O podobný koncept usilovali aj Budapešť a Viedeň, ale vďaka entuziazmu tímu iHRYsko sa podarilo získať shop-in-shop Pokémon pre Bratislavu. Tento koncept prináša zákazníkom exkluzívny sortiment, pričom tematická zóna zvyšuje atraktivitu predajne a podporuje zákaznícky zážitok. Mimochodom Pokémon je globálny fenomén a tento rok pripomína už 30 rokov od svojho vzniku.
„S celým tímom iHRYsko sme veľmi potešení ocenením. Roky sa snažíme spojiť krásny svet hier s krásnym svetom ľudí. Sme radi, že sa nám to darí a cena nás povzbudila v ďalšej práci,“ povedal Peter Černák, zakladateľ a majiteľ obchodu iHRYsko.
Foto: Events&Publishing
Cena verejnosti putuje do Babetkovo v Košiciach
Druhé miesto v súťaži odovzdali organizátori predajni poctivých lokálnych potravín Kukkonia Shop v bratislavskom Auparku. Na treťom sa umiestnil obchod WerchemX z Nového Mesta nad Váhom. WerchemX ponúka okrem širokého spektra spojovacieho materiálu aj profesionálne ručné, elektrické a akumulátorové náradie či ochranné pomôcky, ale predovšetkým špičkové poradenstvo.
Ocenenia sa udeľovali aj v špeciálnych kategóriách Cena Visa a Cena verejnosti. Práve široká laická verejnosť rozhodla, že Cenu verejnosti si odnesie Babetkovo v Košiciach. Babetkovo ponúka široký sortiment pre deti a rodičov detí, teda od kočíkov a autosedačiek, cez detské oblečenie a hračky, až po praktické doplnky pre každodennú starostlivosť o deti.
Cenu Visa získala zrekonštruovaná predajňa Billa na Bajkalskej ulici v Bratislave, ktorá je vlajkovou loďou značky. Inšpektorov a odbornú porotu zaujala moderným dizajnom, službami, sortimentom a ekologickými riešeniami.
„Tohtoroční víťazi dokazujú, že úspešný obchod znamená oveľa viac ako len predaj produktov. Každá jedna z tucta finalistov buduje komunity, reprezentuje uvedomelé myslenie a vytvára zákaznícke zážitky, ktoré prinášajú dlhodobú hodnotu. Digitálne platobné riešenia zohrávajú v tomto procese dôležitú úlohu, pretože efektívne podporujú prevádzky, zvyšujú transparentnosť a umožňujú ďalší rast,“ povedala Ľubica Gubová, country manažérka spoločnosti Visa, ktorá je titulárnym partnerom súťaže už od jej založenia na Slovensku.
Dvanásť finalistov súťaže Visa Slovak Top Shop za rok 2025
1. Január – Kukkonia Shop, Bratislava
2. Február – MONI, Košice
3. Marec – Rest Point D4 – Odpočívadlo Rovinka, Bratislava
4. Apríl – Knihžnica, Bratislava
5. Máj – TON, Bratislava
6. Jún – Babetkovo, Košice
7. Júl – GymBeam, Košice
8. August – WerchemX, Nové Mesto nad Váhom
9. September – Billa, Bajkalská ulica, Bratislava
10. Október – MALINNA° Store, Bratislava
11. November – iHRYsko VIVO! Bratislava, Bratislava
12. December – La Maison Poetic Interiors, Bratislava
Nominujte svojho favorita!
Podrobné informácie, fotogalérie, videoreportáže a rozhovory s finalistami nájdete na stránke miestopredaja.sk. Poznáte prevádzku, ktorá si zaslúži ocenenie za inovatívny koncept alebo kvalitný zákaznícky servis? Neváhajte a nominujte svojho favorita. Napíšte svoj TIP na adresu nominacia@slovaktopshop.sk
