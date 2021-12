II. ročník Autonomous Vehicles Summit

09. - 10. 12. 2021

Bratislava 1. decembra (OTS) - Záštitu nad podujatím Autonomous Vehicles Summit prevzalo Ministerstvo hospodárstva SR.Summit otvorí Doc. RNDr. Ladislav Miko, Ph.D., Vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.II. ročník dvojdňovej medzinárodnej konferencie, AUTONOMOUS VEHICLES SUMMIT Slovakia, ktorá je najväčším podujatím v strednej a východnej Európe (CEE) zameraným na autonómne vozidlá (AVs) sleduje trendy súčasnej digitálnej transformácie v predmetnej oblasti.Summit sa zameriava na mobilitu, najmä na autonómne vozidlá, s predstavením hlavných výziev pre rozvoj AVs, technológií pre AVS, simulovanie, a testovanie AVs, legislatívu a podmienky adopcie AVs do prostredia miest a regiónov krajiny, inovácie v autonom priemysle, užívateľské autonom aplikácie iných odvetví, aj s predstavením inovatívneho, na Slovensku vyvinutého autonómneho vozidla a na Slovensku slovenskou firmou vyvíjaných a vyrábaných konkurencieschopných dronov vysokej techno úrovne.Slovensko však napriek tomu v danej oblasti výrazne zastáva za svetom, a za všetkými susedmi. Nielen Bratislava, ale aj ďalšie väčšie mestá, ale aj obce Slovenska, čelia problému zabezpečenia primeranej verejnej dopravy. Mnohé nemajú zodpovedajúcu infraštruktúru na podporu potrieb svojich obyvateľov, čo je medzera, ktorú do značnej miery vyplnia autá s vlastným riadením. Na summite bude okrem iných tiež jeden s PANELov konferencie Autonom región mobility Bratislava (platforma) - s prednáškami teamu odborníkov zamerané na Autonómne vozidlá vo verejnom priestore Bratislavy.Slovensko síce doposiaľ nevenuje zodpovedajúcu pozornosť oblasti AVs, avšak má latentný a sčasti už aj aktivovaný potenciál s radom špičkových researchers inovátorov a ďalších odborníkov v oblasti AVs v univerzitách, v súkromných firmách, academy a ďalších.V súčasnosti prichádza čoraz intenzívnejšie ku kontinuálnemu zlučovaniu inovácií technológií v kontexte exponenciálne rastúceho vývoja v oblasti autonómnych vozidiel. Majú slovenskí inovátori šance vo veľkej konkurencii technologických gigantov? Áno, majú! Keď sa zúčastníte Autonomous Vehicles Summit , sa dozviete viac!Na svete príde pri dopravných nehodách o život ročne cca 1,25 mil. ľudí, pričom podiel ľudského činiteľa na zavinení nehôd predstavuje do 95%! Autonómne vozidlá rapídne znížia nehodovosť a zachránia množstvo životov ľudí, ale aj zabránia veľkým škodám vyplývajúcich z havárií pri riadení auta živým šoférom. Keď sa zúčastníte Autonomous Vehicles Summit , dozviete sa viac!Kedy budú autonómne vozidlá s nami a za akých podmienok? Ako je spoločnosť pripravená na adopciu autonómnych vozidiel? Čo všetko čaká relevantné subjekty Slovenska, aby bola implementácia adopcie autonómnych vozidiel do miest čo najúspešnejšia? Odpovede na tieto a rad ďalších otázok sa dozviete, keď sa zúčastníte Autonomous Vehicles Summit Summit zahŕňa prezentácie špičkových rečníkov – odborníkov na autonómne vozidlá zo Slovenska, Európy a sveta, vrátane prednášky global leading AI platformy, techno giganta firmy BAIDU. V rámci summitu budú konané konferenčné panely okrúhleho stola s moderovanými interaktívnymi panelovými diskusiami, aj s využitím potenciálu SLIDO systému, do ktorých diskusií sa môže každý účastník podujatia zapojiť.Na podujatí navštívia účastníci budúcnosť, ktorá je t.č. už realitou o.i. v oblasti autonómnej kyvadlovej dopravy v mnohých štátoch sveta, a skúsenosti v tomto smere budú na summite prezentované špičkovými speakrami z Číny, Dánska, Nórska, Maďarska, Hong Kongu a ďalších krajín. Na summite budú prezentované tiež zámery Slovenska a EU v predmetnej oblasti.Každý je vítaný, aby si rozšíril obzory v oblasti, ktorá sa nenávratne blíži. Autonómne riadenie zmení všetko. Navštívte summit autonómnych vozidiel a zistite, že autonómne vozidlá už začali predefinovávať našu spoločnosť.