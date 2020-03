IIF znížil prognózu hospodárskeho rastu pre USA a Čínu

Londýn 5. marca (TASR) - Inštitút medzinárodných financií (IIF) vo štvrtok znížil prognózu hospodárskeho rastu pre Spojené štáty a Čínu. Tiež upozornil, že aj výkon globálneho hospodárstva môže byť tento rok najslabší od svetovej finančnej krízy pred vyše 10 rokmi.



IIF s odvolaním sa na vplyv epidémie koronavírusu znížil prognózu rastu americkej ekonomiky v tomto roku na 1,3 % z predchádzajúcich 2 %. Číne, ktorá je epicentrom nákazy, zredukoval odhad rastu v 2. štvrťroku na 4 % z 5,9 %.



Globálny rast by mohol v roku 2020 klesnúť až k hranici 1 %, čo bude hlboko pod vlaňajším tempom expanzie na úrovni 2,6 % a najslabší výsledok od finančnej krízy.



Škála potenciálnych výsledkov je široká. Budú závisieť od šírenia vírusu a v jeho dôsledku od miery poklesu jednotlivých ekonomík, uviedli analytici IIF.



IIF okrem dvoch najväčších svetových ekonomík poukázal aj na zraniteľnosť Nemecka, Japonska a rozvíjajúcich sa trhov.



Americká centrálna banka sa v utorok (3. 3.) rozhodla pre núdzové opatrenie na ochranu ekonomiky USA pred vplyvom epidémie a znížila sadzby o pol percentuálneho bodu na cieľový rozsah 1,00 % až 1,25 %.



Krok Federálneho rezervného systému (Fed) je príležitosťou na zníženie sadzieb aj pre tie centrálne banky na rozvíjajúcich sa trhoch, ktoré sa tomu doteraz vyhýbali pre obavy z oslabenia svojich mien. To je obzvlášť dôležité pre krajiny so slabým rastom, ako sú Mexiko a Južná Afrika, a vo všeobecnosti pre rozvíjajúce sa trhy, ktorých rast je slabý.