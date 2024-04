IKEA na Slovensku znižuje ceny ďalších stoviek produktov

Bratislava 17. apríla (TASR.TV) - IKEA Slovensko pokračuje v znižovaní cien sortimentu naprieč všetkými oddeleniami. Do skupiny s novou nižšou cenou sa pridalo takmer 400 ďalších výrobkov, medzi ktorými nechýbajú ani obľúbené produkty zo sérií MALM, KORKEN, LACK či EKET. Spolu s predchádzajúcimi vlnami zlacňovania, ktoré prebehli v obchodnom dome minulý rok na jeseň, IKEA dlhodobo znížila ceny už viac ako 3500 výrobkom. Ide o najvýraznejšie znižovanie cien naprieč sortimentom IKEA za posledné roky.



Spoločnosť IKEA Slovensko už minulý rok uviedla, že za znižovaním cien stojí optimalizácia interných procesov, logistiky a maximálne úsilie orientované na znižovanie prevádzkových nákladov. Tieto úspory, stabilizácia dodávateľských reťazcov a dopravnej infraštruktúry po pandémii umožnili spoločnosti premietnuť úspory do cien pre zákazníkov. Dlhodobou stratégiou IKEA je ponúkať výrobky za také ceny, aby si ich mohlo dovoliť čo najviac ľudí.



IKEA začiatkom februára spustila akciu Šťastný piatok

Vďaka najnovšej akcii Šťastný piatok si prídu na svoje milovníci dobrého jedla, ale i zákazníci IKEA, ktorí obľubujú bytové doplnky a výhodné cenové ponuky. Členky a členovia IKEA Family sa môžu každý piatok tešiť na vybrané hlavné jedlá vo Švédskej reštaurácii IKEA za polovičné ceny, zľavu 20 % na celú kategóriu výrobkov a dodatočnú zľavu 50 % na vybrané bytové doplnky. Akcia Šťastný piatok bude prebiehať v IKEA Bratislava každý piatok do 30. júna 2024 alebo do vypredania zásob.



Ďalší krok k udržateľnosti v IKEA Bratislava: Nové umývacie linky znížia spotrebu vody a elektriny takmer o polovicu

Obchodný dom IKEA Bratislava bude ešte ekologickejší. Prichádza s ďalšou významnou investíciou, tentoraz do udržateľnejších čistiacich procesov v rámci prevádzky Švédskej reštaurácie. S cieľom znížiť environmentálny dopad a podporiť udržateľné postupy sa obchodný dom IKEA rozhodol implementovať nové ekologickejšie umývacie linky, ktoré výrazne znížia spotrebu vody a elektrickej energie.



IKEA je značka s veľkým dosahom, a preto sa zaväzuje k inováciám, ktoré podporujú udržateľný život nielen v domácnosti, ale aj v rámci svojho podnikania. Aj najnovšia investícia do dvoch nových udržateľnejších umývacích liniek je dôkazom neustálej snahy o napredovanie v tomto smere.



Výmena starých umývacích liniek za nové udržateľnejšie verzie ušetrí približne 80-tisíc litrov vody mesačne, čo predstavuje významný krok pri ochrane vodných zdrojov. Okrem toho, vďaka procesu odstreďovania, ktorý oddelí vodu od tuhej zložky jedla, sa podarí mesačne zredukovať vývoz bio odpadu o približne 40 %. Celková úspora tak presiahne množstvo 1,3 tony odpadu. Nové umývacie linky vo Švédskej reštaurácii IKEA ušetria aj elektrickú energiu. Jej spotreba sa zníži takmer o 50 %. Obchodný dom IKEA Bratislava do výmeny umývacích liniek investoval vyše pol milióna eur.