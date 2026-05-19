Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 19. máj 2026Meniny má Gertrúda
< sekcia Ekonomika

IKEA ohlásila zníženie počtu zamestnancov o 850

.
Na snímke otvorenie nového nábytkárskeho závodu IKEA Industry v Malackách 11. apríla 2024. Foto: TASR Jaroslav Novák

V účtovnom roku 2024/25 zisk spoločnosti Inter Ikea klesol o 32 % a jej tržby sa oslabili o 1 %, keďže znížila ceny s cieľom zvýšiť predaj.

Autor TASR
Štokholm 19. mája (TASR) - Švédska spoločnosť Inter IKEA, ktorá je vlastníkom nábytkárskej značky IKEA, oznámila, že znižuje počet pracovných miest o 850 vrátane 300 pozícií vo Švédsku. Firma, ktorá má celkovo 27.700 zamestnancov, uviedla, že cieľom tohto kroku je zjednodušenie jej štruktúry. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Napriek mnohým pozitívnym úspechom sa Inter Ikea Group stala trochu príliš zložitou a príliš fragmentovanou v maloobchodnom prostredí, ktoré si vyžaduje jednoduchosť a rýchlosť,“ uviedol vo vyhlásení finančný riaditeľ spoločnosti Henrik Elm. Skupina sa podľa jeho slov plánuje zamerať na tri ciele, a to na rast predaja, výrazné zníženie cien a zvýšenie návštevnosti predajní.

V účtovnom roku 2024/25 zisk spoločnosti Inter Ikea klesol o 32 % a jej tržby sa oslabili o 1 %, keďže znížila ceny s cieľom zvýšiť predaj. Objem predaja sa však zväčšil o 2,6 % a počet návštevníkov predajní stúpol o 1,9 %.
.

Neprehliadnite

Prezident SR sa stretol s podpredsedom čínskeho parlamentu

Kaliňák: Na dokončenie prešovskej nemocnice bude vypísaná nová súťaž

PRIESKUM:Najdrahším nákupom okrem bývania je pre väčšinu Slovákov auto

JANČOVIČOVÁ: Nadmerné zatínanie zubov môže preťažiť čeľusť