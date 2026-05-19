IKEA ohlásila zníženie počtu zamestnancov o 850
Autor TASR
Štokholm 19. mája (TASR) - Švédska spoločnosť Inter IKEA, ktorá je vlastníkom nábytkárskej značky IKEA, oznámila, že znižuje počet pracovných miest o 850 vrátane 300 pozícií vo Švédsku. Firma, ktorá má celkovo 27.700 zamestnancov, uviedla, že cieľom tohto kroku je zjednodušenie jej štruktúry. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Napriek mnohým pozitívnym úspechom sa Inter Ikea Group stala trochu príliš zložitou a príliš fragmentovanou v maloobchodnom prostredí, ktoré si vyžaduje jednoduchosť a rýchlosť,“ uviedol vo vyhlásení finančný riaditeľ spoločnosti Henrik Elm. Skupina sa podľa jeho slov plánuje zamerať na tri ciele, a to na rast predaja, výrazné zníženie cien a zvýšenie návštevnosti predajní.
V účtovnom roku 2024/25 zisk spoločnosti Inter Ikea klesol o 32 % a jej tržby sa oslabili o 1 %, keďže znížila ceny s cieľom zvýšiť predaj. Objem predaja sa však zväčšil o 2,6 % a počet návštevníkov predajní stúpol o 1,9 %.
