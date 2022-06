IKEA oznámila, že obmedzí podnikanie v Rusku a v Bielorusku

Štokholm 15. júna (TASR) - Švédsky nábytkársky gigant IKEA v stredu oznámil, že obmedzí svoje podnikanie v Rusku aj v Bielorusku potom, ako ho najprv pozastavil po začiatku invázie na Ukrajinu. Poukázal pritom na výrazné zhoršenie situácie v dodávateľských reťazcoch. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



"Podniky a dodávateľské reťazce na celom svete boli výrazne ovplyvnené a nevidíme, že by bolo možné v blízkej dobe obnoviť prevádzku," uviedla vo vyhlásení Ingka Group, ktorá spravuje väčšinu obchodov IKEA.



"V dôsledku toho sa Inter IKEA Group a Ingka Group rozhodli vstúpiť do novej fázy a ďalej znižovať obchodné aktivity v Rusku a Bielorusku."



V marci IKEA dočasne zatvorila obchody v Rusku a zastavila dodávky z tamojších tovární, ale naďalej platila zamestnancov.



Vlastník značky Inter IKEA, ktorý má na starosti aj zásobovanie, uviedol, že pre svoje štyri továrne v krajine začne hľadať nových majiteľov a znižovať počty zamestnancov.



Mnohé západné značky sa snažia opustiť Rusko odvtedy, čo Moskva 24. februára poslala na Ukrajinu svojich vojakov. Niektoré spoločnosti ruské prevádzky predali miestnym kupcom ako napríklad McDonald's, ktorého reštaurácie sa v nedeľu (12.6.) znovu otvorili pod novým vlastníctvom a značkou, zatiaľ čo iné svoje predajne zatiaľ len zatvorili.



IKEA otvorila svoj prvý obchod v Rusku v roku 2000 a v súčasnosti tam má 17 obchodov a 14 nákupných centier.



Maloobchodný predaj zostáva pozastavený, uviedla IKEA, ale naznačila, že možno ešte naposledy otvorí dvere ruským zákazníkom.



"Na zabezpečenie potrebných obchodných procesov zorganizujeme predaj tovaru, ktorý je v našich skladoch, zamestnancom a zákazníkom. Termíny budú čoskoro oznámené," uviedla IKEA.



Ruskí predstavitelia spoločnosti odmietli vysvetliť, čo to znamená.