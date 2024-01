Ikea v SR dosiahla v minulom finančnom roku obrat 142,4 milióna eur

Bratislava 24. januára (TASR) - Spoločnosť Ikea na Slovensku dosiahla vo svojom minulom finančnom roku obrat 142,4 milióna eur, čo predstavuje medziročný nárast o deväť percent. Obchodný dom v Bratislave zároveň privítal o 13 % viac návštevníkov než vlani. Na stredajšej tlačovej konferencii k výsledkom za obdobie od septembra 2022 až augusta 2023 to uviedla riaditeľka obchodného domu Lucia Klečková.



Bratislavská predajňa privítala podľa Klečkovej vo finančnom roku 2023 viac než 2,4 milióna návštevníkov, čo predstavuje nárast o vyše 310.000 návštev oproti minulému finančnému roku. Priemerná hodnota jedného nákupu v obchodnom dome bola 78 eur, pri nákupe online 216 eur.



Prioritou do súčasného finančného roku je podľa nej cenová do dostupnosť. "Minulý rok na jeseň Ikea na slovenskom trhu dlhodobo znížila ceny viac ako 3100 výrobkov naprieč oddeleniami. Zákazníci tento krok ocenili, čo sa v prvom štvrťroku prejavilo medziročným nárastom záujmu o novozľavnené výrobky o takmer 10 %," uviedla Klečková.



Najväčší nárast predaja výrobkov s novou nižšou cenou je podľa Ikey viditeľný v kategóriách textílie (o viac ako 71 %), detský sortiment (o viac ako 41 %) a sedacie súpravy (o viac ako 33 %).



Od januára 2024 podľa riaditeľky spoločnosť svojim zamestnancom zvýšila platy v priemere o sedem percent. "Tí zamestnanci, ktorí sú v spoločnosti Ikea zamestnaní dlhšie ako päť rokov, dostali aj príspevok na penzijné pripoistenie. Celkovo do týchto troch finančných bonusov Ikea investovala 1,9 milióna eur," dodala Klečková.



Riaditeľka obchodného domu priblížila, že v rámci týchto financií bol tým zamestnancom, ktorí splnili nastavené ciele, vyplatený výkonnostný bonus vo výške 1,1 milióna eur.