IKEA vlani klesli tržby, plánuje navýšiť kapacity online objednávok

Bratislava 26. januára (TASR) – Tržby IKEA Slovensko minulý rok medziročne klesli o 2 % na 114,7 milióna eur. Zároveň firma viac ako zdvojnásobila online predaj. Vyplýva to z výsledkov spoločnosti za finančný rok 2020, ktorý sa skončil 31. augusta minulého roka. Zverejnila ich v utorok.



Minulý rok poznamenala fungovanie firmy pandémia nového koronavírusu a s ňou spojené zatvorenie obchodného domu IKEA Bratislava na 50 dní. "V čase, keď bol náš obchodný dom v Bratislave zatvorený, náš online predaj raketovo vyletel a v porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástol viac ako dvojnásobne. Aby boli v tomto období výrobky IKEA pre našich zákazníkov dostupnejšie, predstavili sme nové možnosti doručenia a vyzdvihnutia," zhodnotila generálna riaditeľka spoločnosti pre Českú republiku, Maďarsko a Slovensko Mounia El Hilali.



Firma teraz plánuje investovať 23 miliónov eur na uľahčenie nákupu zákazníkom. Posilnená by mala byť logistika a navýšenie kapacít online objednávok a otvorenie ďalšieho výdajného miesta pre zákazníkov v Nitrianskom kraji. Okrem toho firma v nasledujúcich troch rokoch investuje 2 milióny eur do udržateľných riešení. Jednou z takých služieb by mal byť Circular Hub (Centrum pre cirkularitu), kde by mali zákazníci prístup k starším kusom nábytku za nižšiu cenu, náradiu či k náhradným dielom. Circular Hub majú v obchodnom dome IKEA Bratislava otvoriť v priebehu roka 2021.