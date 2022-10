IKEA vykázala za obchodný rok 2021/2022 rekordné tržby

Štokholm 13. októbra (TASR) - Švédsky nábytkársky koncern IKEA oznámil za minulý obchodný rok rekordné tržby. Výsledky podporili vyššie ceny a uvoľňovanie protipandemických opatrení v porovnaní s obdobím spred roka. Tieto faktory pomohli firme vykompenzovať nepriaznivý vplyv zhoršujúcej sa nálady spotrebiteľov a odchod spoločnosti z ruského trhu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Tržby z kamenných predajní aj internetového obchodu dosiahli za obchodný rok 2021/2022, ktorý sa skončil v auguste, 44,6 miliardy eur, uviedla firma Inter IKEA, ktorá poskytuje franšízu na obchody IKEA. V porovnaní s predchádzajúcim obchodným rokom to znamená rast o 6,5 %.



"Vývoj tržieb ovplyvnili inflácia a problémy v dodávateľskom reťazci. To znamená, že hodnota tržieb sa zvýšila, objem predaja však zaostal za vývojom v predchádzajúcom roku," uviedla v oficiálnom vyhlásení Inter IKEA.



Ingka Group, ktorá vlastní väčšinu predajní IKEA, vrátane tých na kľúčovom európskom trhu, ako aj tých, ktoré IKEA v dôsledku vojny na Ukrajine zatvorila v Rusku, v samostatnom oznámení informovala, že jej tržby dosiahli 39,5 miliardy eur. V porovnaní s predchádzajúcim obchodným rokom to znamená rast o 5,6 %.