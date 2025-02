IKEA zaznamenala v minulom finančnom roku tržby 142,8 milióna eur

Bratislava 6. februára (TASR) - Spoločnosť IKEA na Slovensku dosiahla v uplynulom finančnom roku v období od 1. septembra 2023 do 31. augusta 2024 tržby vo výške 142,8 milióna eur. V porovnaní s finančným rokom 2023 ide o mierny nárast o 0,1 %. Medziročne sa zvýšil podiel online predaja na tržbách o dve percentá, celkovo tak predstavuje 25 %. Vo štvrtok o tom informovala spoločnosť s tým, že ju v tomto finančnom roku navštívilo viac ako tri milióny ľudí.



V tomto roku chce spoločnosť naďalej investovať do modernizácie obchodného domu v Bratislave s dôrazom na udržateľnosť a rozvoj služieb. Prevádzka by mala byť energeticky úspornejšia, pričom sa spoločnosť zameria najmä na realizáciu nových solárnych panelov, tepelných čerpadiel a ďalších technológií. Pokračovať bude tiež rozvoj plánovacích štúdií, ktoré spoločnosť v súčasnosti prevádzkuje v Bratislave, Košiciach a Žiline. V minulom finančnom roku ich služby využilo viac ako 3500 zákazníkov. Okrem toho plánuje otvoriť aj nové plánovacie štúdio.



"Plánovacie štúdiá nám umožňujú byť bližšie k našim zákazníkom v regiónoch. Tento rok plánujeme na Slovensku otvoriť jedno ďalšie plánovacie štúdio, o ktorého lokalite momentálne rokujeme," upresnil generálny riaditeľ IKEA pre Česko, Maďarsko a Slovensko David McCabe.