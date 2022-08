Ikea zlikviduje v rámci odchodu z krajiny ruskú divíziu

Štokholm 17. augusta (TASR) - Švédsky nábytkársky gigant Ikea sa rozhodol zlikvidovať svoju ruskú divíziu Ikea Dom. Ukázali to firemné záznamy z utorka (16.8.). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Množstvo západných spotrebiteľských značiek pozastavilo svoje aktivity v Rusku potom, čo Moskva 24. februára poslala na Ukrajinu svojich vojakov, pričom švédske spoločnosti H&M a Ikea, ako aj americký výrobca športových potrieb Nike oznámili plány na úplný odchod z krajiny.



Ikea, najväčší predajca nábytku na svete, v marci zatvorila svoje obchody v Rusku a oznámila, že predá továrne, zatvorí kancelárie a zníži počet svojich zamestnancov v Rusku, kde pre ňu pracovalo 15.000 ľudí. V pondelok (15.8.) Ikea ukončila svoj finálny online výpredaj.



Majiteľ obchodov Ikea - skupina Ingka, jeden z popredných vlastníkov nákupných centier na celom svete, však ponechal nákupné centrá Mega v Rusku otvorené.



Podľa utorkového záznamu v databáze ruských spoločností Spark a tlačovej agentúry Interfax sa Ingka Holding Europe rozhodla zlikvidovať Ikea Dom, kde je jediným vlastníkom. Spoločnosť Ikea Dom bola založená v júli 2006.



V júni Ingka Group uviedla, že je otvorená návratu do Ruska, ale momentálne nie sú na to splnené podmienky.