IKEA znižuje ceny, aby podporila rast predaja

Štokholm 29. januára (TASR) - Švédsky nábytkársky gigant IKEA znižuje ceny niektorých produktov v rôznych krajinách sveta vrátane Belgicka, Kanady a Indie po ich náraste v roku 2022 v dôsledku zdraženia vstupných surovín. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Maloobchodný predajca nábytku uviedol, že vďaka klesajúcim nákladom na suroviny môže znížiť ceny niektorých produktov, čo následne zvýši objem jeho predaja. Vyhlásil to v pondelok Tolga Oncu, manažér Ingka Group, vlastníka obchodných domov IKEA.



"Keď znížite cenu, musíte tiež vidieť zvýšenie objemu," skonštatoval.



IKEA už v niektorých krajinách predáva viac produktov za znížené ceny. Cieľom je vrátiť ceny do konca budúceho roka na úroveň pred pandémiou "upravenú o infláciu", uviedla Ingka Group.



Ingka Group investuje 55 miliónov eur do zníženia cien viac ako 1500 produktov v Kanade, zatiaľ čo v Belgicku od 1. februára znižuje ceny zhruba 2600 produktov. Plánuje tiež zníženie cien stoviek produktov v Indii.



Švédska spoločnosť už oznámila zníženie cien v Nemecku, jej najväčšom trhu z hľadiska predaja, ako aj vo Švédsku a Spojenom kráľovstve.



Ingka Group investovala od septembra 2023 do zníženia cien na svojich trhoch viac ako 1 miliardu eur.



Problém s nákladnou lodnou dopravou v Červenom mori, ktoré zvýšili sadzby za prepravu, pravdepodobne neovplyvnia plány IKEA na zníženie cien, povedal Oncu.



Ingka Group je hlavným globálnym franšízantom IKEA. Značku vlastní samostatná spoločnosť Inter IKEA, ktorá vyrába všetky produkty IKEA.