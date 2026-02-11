< sekcia Ekonomika
Iliašovce budú priamym prijímateľom prostriedkov z POO na potreby MŠ
Návrh predložilo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR z dôvodu potreby okamžitého odstránenia akútneho nedostatku kapacít v škôlke.
Autor TASR
Bratislava 11. februára (TASR) - Obec Iliašovce v okrese Spišská Nová Ves bude priamym prijímateľom finančných prostriedkov z plánu obnovy a odolnosti (POO), ktoré využije na rozšírenie kapacít obecnej materskej školy (MŠ). Rozhodla o tom vláda na stredajšom rokovaní.
Návrh predložilo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR z dôvodu potreby okamžitého odstránenia akútneho nedostatku kapacít v škôlke. „Dôvodom priorizácie projektu v obci Iliašovce je nielen akútna situácia v tejto lokalite, ale aj vyčerpanie alokovaných prostriedkov v relevantnej výzve, pripravenosť na okamžitú realizáciu a financovanie už vynaložených nákladov a ich nadväznosť na harmonogram POO s ohľadom na stanovené ciele v rámci obdobia oprávnenosti prostriedkov mechanizmu,“ vysvetlil rezort.
Upozornil na to, že ak by sa nezabezpečili potrebné kapacity na naplnenie garantovaného právneho nároku na predprimárne vzdelávanie, malo by to „nielen závažné finančné a reputačné konzekvencie v rámci POO, ale aj nevyčísliteľné negatívne dosahy na vzdelávanie detí a žiakov“.
MŠVVaM dodalo, že predpokladané náklady na rozšírenie kapacity materskej školy budú stanovené na základe výšky verejných obstarávaní a nepresiahnu sumu 14.490 eur bez DPH na jednu novovytvorenú kapacitu v materskej škole, ktorá predstavuje v súčasnosti náklady na realizáciu stavieb pri súčasných cenách stavebných materiálov a stavebných činností.
