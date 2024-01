ILO: Globálna nezamestnanosť sa v roku 2024 mierne zvýši

Ženeva 10. januára (TASR) - Globálna miera nezamestnanosti sa v tomto roku mierne zvýši, a to najmä v dôsledku nárastu nezamestnanosti vo vyspelých ekonomikách. Uviedla to v stredu Medzinárodná organizácia práce (ILO). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Správa ILO o vývoji zamestnanosti (World Employment and Social Outlook) v roku 2024 predpovedá, že počet nezamestnaných sa v tomto roku zvýši o 2 milióny osôb, v dôsledku čoho globálna miera nezamestnanosti stúpne na 5,2 % z 5,1 % v roku 2023.



"Predpokladáme mierny pokles výkonnosti na trhoch práce, čiastočne preto, lebo sa spomaľuje hospodársky rast na celom svete," povedal riaditeľ výskumného oddelenia ILO Richard Samans.



ILO so sídlom v Ženeve uviedla, že po krátkom oživení, keď sa krajiny zotavili z pandémie ochorenia COVID-19, sa celkový rast produktivity práce rýchlo vrátil k nízkemu tempu, ktoré bolo zaznamenané v predchádzajúcom desaťročí.



"V obdobiach pomalého rastu produktivity sú reálny disponibilný príjem a reálne mzdy často citlivé na náhle cenové šoky," uvádza sa v správe ILO.



Organizácia predpovedá v nasledujúcich dvoch rokoch v krajinách s vyšším stredným príjmom len malý nárast zamestnanosti a silný prírastok pracovných miest v krajinách s nízkymi a nižšími strednými príjmami.



"Situácia je obzvlášť znepokojujúca v krajinách s vysokými príjmami, kde sa očakáva, že rast zamestnanosti bude v roku 2024 záporný a v roku 2025 dôjde len k miernemu zlepšeniu," dodala ILO.