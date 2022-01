Medzinárodná organizácia práce: Vyše pol milióna Afgancov nemá prácu

Kábul 19. januára (TASR) - Viac ako pol milióna Afgancov prišlo po minuloročnom prevzatí moci Talibanom o prácu. Odhaduje to Medzinárodná organizácia práce (ILO) v novej správe, ktorú uverejnila v stredu. Podľa agentúry OSN, ktorej mandátom je podporovať pracovné štandardy na celom svete, strata pracovných miest v Afganistane by mohla do polovice roku 2022 dosiahnuť 900.000.



„Situácia v Afganistane je kritická a je potrebná okamžitá podpora stabilizácie a obnovy,“ povedal Ramin Behzad, hlavný koordinátor ILO pre Afganistan. „Aj keď prioritou je naplnenie okamžitých humanitárnych potrieb, trvalá a inkluzívna obnova bude závisieť od ľudí a komunít, ktoré budú mať prístup k dôstojnému zamestnaniu, živobytiu a základným službám,“ dodal.



Státisíce Afgancov, najmä príslušníkov ozbrojených síl, sudcov a žien, boli vytlačené zo svojho zamestnania potom, ako Taliban prevzal moc na konci chaotického sťahovania medzinárodných síl z krajiny v auguste 2021.



Aj ďalšie kľúčové sektory, ako sú poľnohospodárstvo, štátna služba a stavebníctvo, prišli o množstvo pracovných miest.



V správe ILO sa konštatuje, že zamestnanci nemajú od prevzatia moci Talibanom vyplatené mzdy.



Najväčším problémom je zamestnanosť žien, ktorá sa podľa odhadov v 3. štvrťroku 2021 znížila o 16 % a do polovice roka 2022 by mohla klesnúť o 28 %, dodala ILO.