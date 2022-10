ILO: Vojna na Ukrajine a krízy si vyberajú svoju daň na trhu práce

Ženeva 31. októbra (TASR) - Počet voľných pracovných miest a rast zamestnanosti sa vo 4. štvrťroku na celom svete zníži. Dôvodmi sú vojna na Ukrajine a viaceré vzájomne sa prekrývajúce krízy, čo má za následok pokles príjmov, vyšší dlh a prehlbujúcu sa nerovnosť. Upozornila na to v pondelok Medzinárodná organizácia práce (ILO). TASR o tom informuje na základe správy AP.



Gilbert Houngbo, nový generálny riaditeľ ILO, vyzval vlády, aby zasiahli a pomohli stanoviť ceny tovarov, presmerovať "neočakávané zisky", zvýšiť podporu príjmov a sociálnu ochranu.



"Riešenie tejto veľmi znepokojujúcej globálnej situácie v oblasti zamestnanosti a zabránenie výraznému poklesu trhu práce si bude vyžadovať komplexné, integrované a vyvážené politiky na národnej aj globálnej úrovni," uviedol vo vyhlásení.



Houngbo povedal tiež, že rýchle ukončenie vojny na Ukrajine "by prispelo k zlepšeniu globálnej situácie v oblasti zamestnanosti".



Medzinárodná organizácia práce začiatkom roka, keď sa svetová ekonomika zotavovala z pandémie nového koronavírusu, zaznamenala nárast počtu odpracovaných hodín na celom svete, najmä v prípade žien a zamestnancov na vysokokvalifikovaných pracovných miestach.



Organizácia ILO vo svojej monitorovacej správe o trhu práce však teraz skonštatovala, že situácia sa zhoršuje, keďže počet odpracovaných hodín už klesol o 1,5 %, čo zodpovedá "deficitu" približne 40 miliónov miest na plný úväzok.



"Výhľad trhu práce je v súčasnosti veľmi neistý, s rastúcimi rizikami poklesu vrátane vplyvu vysokej inflácie, sprísňovania menovej politiky, zvyšujúceho sa dlhového zaťaženia a klesajúcej dôvery spotrebiteľov," uvádza sa v správe.



ILO dodala, že hoci zvyčajne trvá určitý čas, kým sa spomalenie ekonomiky alebo recesia premietnu do zániku pracovných miest a rastu nezamestnanosti, dostupné údaje naznačujú, že prudké spomalenie trhu práce už prebieha. Uviedla tiež, že viac ako 10 % predvojnovej pracovnej sily z Ukrajiny, väčšinou žien, sa teraz nachádza v susedných krajinách ako utečenci.