I.Matovič:Do rozpočtu pribudne o 1,1 mld. viac, než ukazovala prognóza

Bratislava 30. júna (TASR) - Do štátneho rozpočtu do konca roka pribudne o 1,1 miliardy eur viac, než ukazovala marcová daňová prognóza. Uviedol to vicepremiér a minister financií Igor Matovič (OĽANO) počas stredajšej tlačovej konferencie o aktualizácii daňovej prognózy na roky 2020 až 2024. Podľa Matovičových slov je príčinou to, že sa firmám vlani darilo omnoho lepšie, než sa čakalo, a výpadky na daniach a odvodoch boli sedemkrát nižšie, ako ukazovali odhady.











