Imerys chce otvoriť jednu z najväčších európskych baní na lítium

Paríž 24. októbra (TASR) - Francúzska spoločnosť Imerys v pondelok oznámila, že plánuje do roku 2027 otvoriť v strednom Francúzsku jednu z najväčších európskych baní na lítium, aby pomohla podporiť prechod kontinentu na elektrické vozidlá. TASR správu prevzala z AFP.



Firma Imerys uviedla, že jej prieskumy potvrdili dostatočné koncentrácie a množstvá lítia na mieste v regióne Allier na výrobu 34.000 ton hydroxidu lítneho ročne od roku 2028, čo je dosť na batérie pre 700.000 elektrických vozidiel ročne.



Lítium je kľúčovou súčasťou batérií pre elektrické vozidlá. Európa však ťaží a spracováva len málo tohto nerastu, čo vyvoláva otázky v súvislosti s jej plánmi na postupne ukončuje predaja áut so spaľovacími motormi do roku 2035.



Imerys uviedol, že baňa vo Francúzsku "zvýši priemyselnú suverenitu Európy v čase, keď sú výrobcovia automobilov a batérií silne závislí od dovážaného lítia".



Projekt v hodnote približne jednej miliardy eur počíta s ťažbou lítia pod zemou, aby sa obmedzili škody na životnom prostredí na povrchu a splnili sa normy zodpovednej ťažby.



Imerys dodal, že cieľom projektu je vyrábať lítium s menej ako polovicou emisií oxidu uhličitého (CO2) v porovnaní s typickými existujúcimi prevádzkami na ťažbu lítia. Chce tiež využiť nízkouhlíkové možnosti dopravy a elektriny. Predpokladá sa, že baňa bude fungovať 25 rokov.