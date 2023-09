IMK: Nedostatok pozitívnych stimulov zbrzdí rast nemeckej ekonomiky

Berlín 26. septembra (TASR) - Nemecká ekonomika bude rásť v budúcom roku pomalšie, než sa pôvodne očakávalo. Dôvodom je nedostatok pozitívnych stimulov v závere tohto roka. Uviedol to v najnovšej prognóze nemecký Inštitút pre makroekonomickú politiku (IMK). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



IMK uviedol, že na budúci rok očakáva rast nemeckej ekonomiky na úrovni 0,7 %. To je omnoho pesimistickejší odhad, než prezentoval v rámci jarnej prognózy, keď odhadoval budúcoročný rast hospodárstva na úrovni 1,2 %. Ešte výraznejší rozdiel to predstavuje v porovnaní s prognózou ďalších ekonomických inštitútov, ako napríklad Ifo, ktorý pre nemeckú ekonomiku odhaduje rast v budúcom roku o 1,4 %. Čo sa týka súčasného roka, IMK odhaduje, že nemecká ekonomika zaznamená pokles o 0,5 %.



"Nemeckému hospodárstvu, ktoré zasiahli najmä šoky v podobe cien energií, to nepôjde ani v nasledujúcich mesiacoch. Brzdiť ho budú vysoké úrokové sadzby a útlm v globálnej ekonomike," uviedol IMK. Súkromná spotreba by sa síce vzhľadom na spomaľujúcu sa infláciu a výraznejší rast miezd mala od konca 3. štvrťroka zotaviť, "tento pozitívny vývoj však príde príliš neskoro, takže bude schopný iba zmierniť recesiu v tomto roku, nie jej zabrániť," dodal inštitút.