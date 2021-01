Immocap odmieta tvrdenia DOCOMOMO, považuje ich za nepravdivé

Bratislava 17. januára (TASR) – Developer Immocap, ktorý chce v Bratislave na mieste súčasného Domu odborov na Trnavskom mýte vybudovať projekt Nový Istropolis, sa ohradzuje voči tvrdeniam DOCOMOMO Slovensko a označil ich za nepravdivé. Organizácia totiž skritizovala zámer developera a okrem iného uviedla, že je v rozpore s aktuálnym územným plánom a zvyšuje zastavanosť územia takmer o dve tretiny.



Immocap tvrdí, že nie je pravda, že projekt Nový Istropolis je v rozpore s územným plánom. "Predkladaný zámer projektu Nový Istropolis je vypracovaný architektmi a odborníkmi tak, aby napĺňal požiadavky definované územným plánom mesta Bratislava. Územnému plánu zodpovedá rozvrhnutie funkcií projektu podľa kódu funkcie 201 ako územie občianskej vybavenosti celomestského a nadmestského významu, v ktorom rezidenčná funkcia neprekračuje 30 % z celkových podlažných plôch nadzemnej časti zástavby," deklaruje investor. Súlad projektu s územným plánom bude, ako tvrdí, posúdený bratislavským magistrátom ako autoritou vykladajúcou územný plán. "Uvedomujeme si význam územia Trnavského mýta a hodnotu tejto lokality, preto od začiatku k projektu pristupujeme maximálne zodpovedne s cieľom priniesť obyvateľom Bratislavy čo najkvalitnejšie riešenie," poznamenal developer.



Zámer predložený v rámci EIA, ktorý kritizuje DOCOMOMO, je podľa investora spracovaný v rozsahu určenom zákonom, v tejto fáze podáva základnú charakteristiku a predchádza komplexnej správe o hodnotení, ktorá bude vypracovaná v ďalšej etape povoľovacieho procesu. Deklaruje, že pred kúpou pozemkov a stavieb na Trnavskom mýte v roku 2017 bolo vykonané detailné preskúmanie všetkej dostupnej odbornej literatúry týkajúcej sa komplexu pôvodného Domu odborov Istropolis.



"Už v samotnom úvode Immocap vystupoval so záujmom o zachovanie jeho kultúrno-spoločenskej funkcie. Preto ako prvý krok bol vykonaný podrobný prieskum významných umeleckých prvkov, ktorých hodnota aj v Novom Istropolise zostane zachovaná. Absolvovali sme desiatky stretnutí s užívateľmi súčasného Istropolisu aj možnými užívateľmi kultúrno-kongresového centra, pričom došlo k zhode v názore na potrebu a vhodnosť vybudovania iných priestorov, ktoré budú moderné, väčšie, multifunkčnejšie a budú vyhovovať súčasným európskym požiadavkám na kultúrny stánok," vyhlásil investor. Tvrdí, že rovnakú spätnú väzbu získal aj od slovenských a zahraničných architektov.



"Vzhľadom na celomestský význam územia a našu spoločenskú zodpovednosť sme zorganizovali medzinárodnú urbanisticko-architektonickú súťaž, ktorej rozsah a kvalita nemala doteraz na Slovensku obdobu," uviedol Immocap. Výsledky medzinárodnej architektonickej súťaže, výstupy z overovacích štúdií, auditov a množstvo realizovaných prieskumov podľa developera preukázali, že Istropolis je v súčasnej podobe neudržateľný a nedokáže naplniť kultúrno-spoločenskú funkciu, a aj preto je výsledkom zásadná prestavba daného územia. Deklaruje, že environmentálny prístup a trvalá udržateľnosť sú hlavnými prínosmi nového projektu.



Investor poznamenal, že v lete 2020 prezentoval projekt Nový Istropolis aj pre zástupcov DOCOMOMO. V aktuálnej kritike organizácie preto nevidí snahu o objektívne posúdenie pozitívneho prínosu projektu.



DOCOMOMO poukazuje na hodnotu existujúceho komplexu Istropolis. Žiada preto predložiť dva varianty riešenia, z ktorých jeden bude rátať so zachovaním komplexu bývalého Domu odborov. Investor však tvrdí, že odborná literatúra v čase kúpy predmetného objektu nevyhodnocovala význam stavby Domu odborov tak, ako sa to aktuálne snaží prezentovať DOCOMOMO.