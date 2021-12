Developer Immocap je chce rokovať so štátom o vzniku národného centra

Bratislava 17. decembra (TASR) - Developer Immocap, ktorého plánovaný projekt Nový Istropolis na bratislavskom Trnavskom mýte bol označený za najvhodnejší pre vznik Národného kultúrneho a kongresového centra (NKKC), je pripravený o projekte so štátom rokovať. Zároveň odmieta tvrdenia konkurenčných developerov, že výber lokality pre NKKC bol šitý na mieru pre jedného uchádzača.



"Od roku 2017, keď sme kúpili budovu Domu odborov na Trnavskom mýte, opakujeme náš zámer priniesť Bratislave modernú kultúrno-spoločenskú sálu," informoval TASR generálny riaditeľ Immocap Martin Šramko. Ich projekt považuje na základe verejne dostupných informácií za najlepší a najreálnejší pre vznik NKKC.



"Ohradzujeme sa voči tvrdeniam konkurencie, ktorá nebola v posudzovaní Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) úspešná a ktorá sa namiesto odborného a detailného predstavenia svojich riešení uchyľuje k nepodloženým útokom," podotkol Šramko. Deklaruje, že sú pripravení kedykoľvek verejne a transparentne prezentovať pripravenosť a kvalitu svojho projektu.



"Ponúkli sme spolufinancovanie NKKC vlastnými zdrojmi vo výške 15,6 milióna eur vrátane poskytnutia pozemku. Pre úspešnú realizáciu projektu bude kľúčová spolupráca občianskeho združenia, štátu, mesta a developera, ktorí majú jedinečnú príležitosť priniesť projekt, z ktorého budú profitovať generácie," skonštatoval Šramko. Ako podotkol, sú pripravení diskutovať s vládou, ministerstvom financií a iniciátorom vzniku centra - občianskym združením (OZ) NKKC o najlepšom možnom riešení. "To aj v prípade, ak padne rozhodnutie o inom variante poskytnutia dotácie, budeme si za svojím projektom stáť a ponúkať ho naďalej s cieľom povýšiť kultúru v Novom Istropolise," uviedol generálny riaditeľ.



OZ NKKC, ktoré tvorí nezisková organizácia Globsec (zástupca Róbert Vass) a iniciatíva z kultúrnej obce (zástupca Martin Valihora), v stredu (15. 12.) zverejnilo štúdiu realizovateľnosti projektu. V nej okrem iného označilo lokalitu na Trnavskom mýte za najvhodnejšiu pre vznik NKKC. Štúdiu posudzoval aj ÚHP, ktorý ju pokladá za dobrý základ na ďalšiu odbornú diskusiu o potrebe centra.



Vo finálne posudzovala pracovná skupina OZ NKKC tri developerské projekty, a to Nový Istropolis od Immocapu, Nové Lido od J&T Real Estate (JTRE) a prestavbu výstaviska Incheba od rovnomennej spoločnosti. Spoločnosti JTRE a Incheba po zverejnení informácie, že ich projekty nie sú najvhodnejšie pre vznik NKKC, vyhlásili postup OZ NKKC za netransparentný, neobjektívny a šitý na mieru pre jedného uchádzača.



Ku kritike sa pridal aj minister financií Igor Matovič (OĽANO), ktorý to nazval "kongresový oser"

a povedal, že ak raz nejaké centrum bude, tak jeho výber bude robiť cez transparentnú verejnú súťaž štát a žiaden záujemca sa okolo komisie ani len nešuchne.



OZ NKKC kritiku odmieta a deklaruje, že jeho pracovná skupina vyberala lokalitu odborne, transparentne a objektívne na základe multikriteriálnej analýzy. Pripomína, že štúdiu realizovateľnosti projektu spracovali na základe dvoch uznesení vlády SR.