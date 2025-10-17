< sekcia Ekonomika
IMO po tlaku USA odložila hlasovanie o emisiách v lodnej doprave
Autor TASR
Londýn 17. októbra (TASR) - Medzinárodná námorná organizácia (IMO) odložila o rok hlasovanie o znížení emisií v lodnej doprave, keďže Spojené štáty tento plán odmietli. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Organizácia, ktorá je orgánom OSN pre námornú dopravu, v apríli podporila zavedenie zdaňovania emisií v lodnej doprave ako nástroja v boji proti klimatickej zmene. Hlasovanie o formálnom schválení dohody, pôvodne plánované na piatok, bolo zrušené, oznámila IMO. Americký prezident Donald Trump predtým pohrozil sankciami voči krajinám, ktoré plán podporujú.
Záverečné rokovania IMO v Londýne boli tento týždeň podľa účastníkov chaotické, uviedol portál orf.at. Hrozby USA voči podporovateľom návrhu totiž vytvorili neistotu a niektoré krajiny vyzvali na odloženie konečného hlasovania a jeho posunutie o ďalší rok. V apríli už väčšina členských štátov v zásade podporila systém stanovovania cien emisií CO2 z lodí. Dohodu mal tento týždeň ratifikovať Výbor IMO pre životné prostredie. Požadovaná dvojtretinová väčšina sa síce považovala za dosiahnuteľnú, ostrý odpor USA však vyvolával pochybnosti.
Vo štvrtok (16. 10.) sa do diskusie zapojil aj Trump. Na svojej sociálnej sieti Truth Social napísal, že správou o pripravovanom hlasovaní je „pobúrený“. „Spojené štáty nebudú akceptovať túto novú globálnu zelenú podvodnú daň pre lodnú dopravu,“ zdôraznil americký prezident.
