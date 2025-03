Imperial Tobacco Slovakia má nového riaditeľa

Bratislava 31. marca (TASR/OTS) - Nový generálny riaditeľ nahradil na poste Rastislava Černáka, ktorý slovenskú pobočku viedol od roku 2022.



„Som nadšený, že môžem prevziať výzvu vedenia európskej pobočky Imperial Brands po viac ako 20 rokoch skúseností v Spojenom kráľovstve a Ázii. Verím, že moje rôznorodé skúsenosti na rôznych pozíciách a trhoch budú cenným prínosom pre Imperial Tobacco Slovakia. Mojím zameraním bude dosahovanie finančných výsledkov, podpora miestneho tímu, rozširovanie nášho produktového portfólia a zvládanie zmien na trhu,“ povedal Vernon Little, nový generálny riaditeľ Imperial Tobacco Slovakia.



Pôvodom z Manchesteru, Vernon Little je súčasťou Imperial Brands PLC už viac ako dve desaťročia. Zastával významné pozície ako globálny vedúci značky a aktivácie v Spojenom kráľovstve, vedúci produktov novej generácie pre Áziu a generálny riaditeľ pre Kambodžu a Hongkong.



Vernon Little má titul z marketingového manažmentu z Northumbria University v Newcastle, Spojené kráľovstvo, ktorý získal v roku 2004. Rád cestuje so svojou rodinou a je vášnivým fanúšikom Manchester United. Má dve deti.